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張震14歲拍「牯嶺街」改變人生 憶當年：覺得導演很兇

記者杜沛學／台北報導
「牯嶺街少年殺人事件」對張震人生影響頗深。(圖：VOGUE提供)
「牯嶺街少年殺人事件」對張震人生影響頗深。(圖：VOGUE提供)

台灣演員張震14歲時演出名導楊德昌執導的「牯嶺街少年殺人事件」，奠定他在電影圈的地位，台北市立美術館(北美館)正推出楊德昌回顧展「一一重構：楊德昌」，張震也受「VOGUE」之邀拍攝致敬楊德昌的封面，回顧當年拍攝的心情，以及如今的感觸。

張震拍攝致敬導演楊德昌的封面。(圖：VOGUE提供)
張震拍攝致敬導演楊德昌的封面。(圖：VOGUE提供)

張震之所以拍攝「牯嶺街少年殺人事件」，也是因為同是演員的父親張國柱介紹，年幼的他根本沒多想，但沒想到，此徹底改變了他的人生，這部電影至今在海內外都依舊被奉為經典。

張震14歲時演出「牯嶺街少年殺人事件」，奠定他在電影圈的地位。(圖：VOGUE提...
張震14歲時演出「牯嶺街少年殺人事件」，奠定他在電影圈的地位。(圖：VOGUE提供)

張震回想，當時拍「牯嶺街」的時候，小小年紀的他覺得楊導很兇、很嚴肅，「那個兇，是因為他對電影要求非常高，他的個性也比較直接，在現場很容易感受到他的能量，會明確知道他現在滿不滿意、開不開心。所以在沒有拍過戲的狀態下，會覺得他有距離感，是有威嚴的一個人。」

張震14歲時演出「牯嶺街少年殺人事件」，奠定他在電影圈的地位。(圖：VOGUE提...
張震14歲時演出「牯嶺街少年殺人事件」，奠定他在電影圈的地位。(圖：VOGUE提供)

張震繼續表示：「但現在我就會理解到，做一個導演勢必是領袖，要像個船長一樣領導船員，才能讓這艘船航行出不一樣的道路。」也因此，2021年他憑藉「緝魂」拿下金馬獎最佳男主角時，特別感謝楊德昌：「楊導對我來講就是榜樣，我跟他很像，雖然話不多，但我們都做好本職工作，把不同的人生帶給觀眾看。」

對張震而言，不只是感謝楊導帶他入行，他更多被楊德昌的個人魅力所感染。「他影響我最多的不是電影有多好看，而是品味這件事。我去念復興美工，可能跟楊導也有很大的關係，因為楊導的美感是非常特別的，他對美學這一塊有很獨到的品味。」

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