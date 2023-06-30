奧斯卡「太白」？ 張震、古天樂、關繼威獲選新會員

美國影藝學院今年新增398名會員，這些會員明年將可參與奧斯卡獎投票，其中華人臉孔有張震、港星古天樂及關繼威。圖為張震。（記者沈昱嘉／攝影）

長期被砲轟「太白」有失公正的奧斯卡金像獎，努力網羅更多不同種族的優秀人才，近年美國影藝學院 （AMPAS）大刀闊斧改革，今年新增398名會員，這些會員將在明年有資格參與奧斯卡獎 投票。其中華人臉孔有張震、港星古天樂，以及獲今年奧斯卡男配角的關繼威。

美國影藝學院今年新增398名會員，這些會員明年將可參與奧斯卡獎投票，其中華人臉孔有張震、港星古天樂及關繼威。圖為古天樂。（圖：Netflix提供）

美國影藝學院執行長克雷默（Bill Kramer）與首位華裔主席楊燕子（Janet Yang）表示：「影藝學院很榮幸地歡迎這些藝術家和專業人士成為我們的會員，他們代表了跨電影學科的全球傑出人才，對電影藝術和科學及全世界影迷影響深遠。」今年的邀請名單出爐後，美國影藝學院成員將從1萬665人增加至1萬817人。

這份邀請名單中，有許多今年奧斯卡獎得主與提名人，在日本影人部分有演員安藤櫻、導演岩井俊二；南韓則有男星朴海日；新加坡 導演陳哲藝。

比較特別的是，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）也是今年奧斯卡新會員，雖然她在音樂上樹立不少標竿，但在演戲部分僅拍一部電影「CATS貓」，可見影藝學院為讓會員更豐富，選擇了更多可能。