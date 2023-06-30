我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

奧斯卡「太白」？ 張震、古天樂、關繼威獲選新會員

記者黃保慧／綜合報導​
美國影藝學院今年新增398名會員，這些會員明年將可參與奧斯卡獎投票，其中華人臉孔有張震、港星古天樂及關繼威。圖為張震。（記者沈昱嘉／攝影）
美國影藝學院今年新增398名會員，這些會員明年將可參與奧斯卡獎投票，其中華人臉孔有張震、港星古天樂及關繼威。圖為張震。（記者沈昱嘉／攝影）

長期被砲轟「太白」有失公正的奧斯卡金像獎，努力網羅更多不同種族的優秀人才，近年美國影藝學院（AMPAS）大刀闊斧改革，今年新增398名會員，這些會員將在明年有資格參與奧斯卡獎投票。其中華人臉孔有張震、港星古天樂，以及獲今年奧斯卡男配角的關繼威。

美國影藝學院今年新增398名會員，這些會員明年將可參與奧斯卡獎投票，其中華人臉孔...
美國影藝學院今年新增398名會員，這些會員明年將可參與奧斯卡獎投票，其中華人臉孔有張震、港星古天樂及關繼威。圖為古天樂。（圖：Netflix提供）

美國影藝學院執行長克雷默（Bill Kramer）與首位華裔主席楊燕子（Janet Yang）表示：「影藝學院很榮幸地歡迎這些藝術家和專業人士成為我們的會員，他們代表了跨電影學科的全球傑出人才，對電影藝術和科學及全世界影迷影響深遠。」今年的邀請名單出爐後，美國影藝學院成員將從1萬665人增加至1萬817人。

這份邀請名單中，有許多今年奧斯卡獎得主與提名人，在日本影人部分有演員安藤櫻、導演岩井俊二；南韓則有男星朴海日；新加坡導演陳哲藝。

比較特別的是，美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）也是今年奧斯卡新會員，雖然她在音樂上樹立不少標竿，但在演戲部分僅拍一部電影「CATS貓」，可見影藝學院為讓會員更豐富，選擇了更多可能。

奧斯卡獎 影藝學院 新加坡

上一則

MeToo延燒… 辛芷蕾自曝小時候遭猥褻 痛苦20年

下一則

汪明荃晚會真飆唱被讚爆 王一博疑似假唱翻車

延伸閱讀

奧斯卡被轟「太白」 張震、古天樂入選奧斯卡新會員

奧斯卡被轟「太白」 張震、古天樂入選奧斯卡新會員
關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他

關繼威成美國影藝學院會員 華裔還有他
比耐力 劉青雲頂104℉高溫開飛機 郭富城深潛海底

比耐力 劉青雲頂104℉高溫開飛機 郭富城深潛海底
「掃毒3」劉青雲、郭富城 頂40℃高溫飆汗「開飛機」

「掃毒3」劉青雲、郭富城 頂40℃高溫飆汗「開飛機」

熱門新聞

蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
大牙自曝曾遭陳建州性騷。（本報資料照片）

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

2023-06-26 23:57

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟