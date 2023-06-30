柯震東帥登南韓富川影展 當起評審

柯震東率領三位主演蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯登上富川奇幻影展開幕紅毯。（圖：禾豐九路提供）

柯震東初次執導的青春犯罪驚悚爽片「黑的教育 」，是唯一入選南韓 富川國際奇幻影展 電影長片競賽單元的台灣電影。日前柯震東率領戲中三位主要演員蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯飛往富川參加開幕典禮，四位主創以一身黑色正裝一同登上富川國際奇幻影展開幕紅毯，帥翻全場、鎂光燈不斷。

柯震東這次也擔任影展短片競賽單元的評審，初次擔任評審的他感到非常榮幸，柯震東表示：「心情很緊張也很興奮，可以從這些參賽的作品中得到很多啟發，謝謝富川影展的邀請。」前一次柯震東是以「南方小羊牧場」參加富川影展，雖然相隔11年，但一切都還是很熟悉；2021年電影「月老」受邀參加富川影展開幕片，但因為疫情影響，很可惜無法出席，這次帶著作品「黑的教育」跟主演們一起來參展，非常開心。

先前以「黑的教育」去過了不少海外影展的蔡凡熙，此次是第一次和所有主創一起合體出席，看到各國影展放映時大家的反應都很熱烈，希望7月2日的南韓首映，觀眾也會喜歡「黑的教育」。蔡凡熙表示：「原本希望可以多留一點時間跟大家一起在南韓旅遊，可惜拍攝檔期無法配合，一回台灣就要進組拍攝電影。」