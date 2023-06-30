演活失戀窮留學生 宋芸樺秀流利英文

宋芸樺飾演在紐約生活的留學生。（圖：滿滿額娛樂提供）

「我的天堂城市」遠赴紐約拍攝，是由台灣到美國從事電影製作的俞聖儀導演的首部長片。故事描述在紐約這個追逐夢想的城市裡，宋芸樺是個失戀窮困的留學生 ；姜濤是朝聖嘻哈街舞的青少年，並邂逅了李嘉文；姚淳耀和魏蔓則是面對情感及家庭問題的夫妻，他們在異鄉的生活都充滿了挑戰。

前導預告中，為了夢想在紐約打拚的宋芸樺，孤獨吃著漢堡流淚，被電話那頭的父親問到近況？她無奈地傾訴：「我都不曉得我在紐約做什麼。」她在片中難得獻出大量英文對白，因飾演打工翻譯員，有不少與美國在地人的對話，不少工作人員都被她驚豔，讚她講得很流利。她事後透露平時有在增進英文能力。回想去年赴紐約拍攝的過程，宋芸樺感性說：「能在從小看的電影場景裡，做著一樣熱愛的事，有種既陌生又熟悉的感覺，也讓我重新認識了這個城市和自己。」

香港 人氣男子團體MIRROR成員姜濤首度主演台灣電影，他和李嘉文上演一段浪漫動人的愛情戲碼。前導預告中閃過姜濤在天台上帥氣的舞蹈獨秀，短短片段已相當令人期待電影更多的呈現。姜濤表示：「我很開心第一次參與台灣電影演出，尤其還飛到紐約拍攝，十分難忘。希望有機會能趕快到台灣宣傳，跟觀眾朋友們分享拍攝的過程。」

姚淳耀和魏蔓則是扮演年輕夫妻，預告片段看來有許多情緒飽滿的演出。憶及當初遠赴紐約的拍戲生活，姚淳耀透露：「很榮幸有機會和不同文化的團隊交流，也像體驗了未曾經歷過的留學生活，還有買了很多保健食品。」魏蔓則說：「非常開心第一次有機會整整20天在紐約，邊工作、邊試著生活的體驗，打開了我人生全新的視野，同時可以體會劇中角色的血緣文化背景，在此落地深耕後的人生所會有的經歷。」