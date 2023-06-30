我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

演活失戀窮留學生 宋芸樺秀流利英文

記者黃保慧​​／綜合報導​
宋芸樺飾演在紐約生活的留學生。（圖：滿滿額娛樂提供）
宋芸樺飾演在紐約生活的留學生。（圖：滿滿額娛樂提供）

「我的天堂城市」遠赴紐約拍攝，是由台灣到美國從事電影製作的俞聖儀導演的首部長片。故事描述在紐約這個追逐夢想的城市裡，宋芸樺是個失戀窮困的留學生；姜濤是朝聖嘻哈街舞的青少年，並邂逅了李嘉文；姚淳耀和魏蔓則是面對情感及家庭問題的夫妻，他們在異鄉的生活都充滿了挑戰。

前導預告中，為了夢想在紐約打拚的宋芸樺，孤獨吃著漢堡流淚，被電話那頭的父親問到近況？她無奈地傾訴：「我都不曉得我在紐約做什麼。」她在片中難得獻出大量英文對白，因飾演打工翻譯員，有不少與美國在地人的對話，不少工作人員都被她驚豔，讚她講得很流利。她事後透露平時有在增進英文能力。回想去年赴紐約拍攝的過程，宋芸樺感性說：「能在從小看的電影場景裡，做著一樣熱愛的事，有種既陌生又熟悉的感覺，也讓我重新認識了這個城市和自己。」

香港人氣男子團體MIRROR成員姜濤首度主演台灣電影，他和李嘉文上演一段浪漫動人的愛情戲碼。前導預告中閃過姜濤在天台上帥氣的舞蹈獨秀，短短片段已相當令人期待電影更多的呈現。姜濤表示：「我很開心第一次參與台灣電影演出，尤其還飛到紐約拍攝，十分難忘。希望有機會能趕快到台灣宣傳，跟觀眾朋友們分享拍攝的過程。」

姚淳耀和魏蔓則是扮演年輕夫妻，預告片段看來有許多情緒飽滿的演出。憶及當初遠赴紐約的拍戲生活，姚淳耀透露：「很榮幸有機會和不同文化的團隊交流，也像體驗了未曾經歷過的留學生活，還有買了很多保健食品。」魏蔓則說：「非常開心第一次有機會整整20天在紐約，邊工作、邊試著生活的體驗，打開了我人生全新的視野，同時可以體會劇中角色的血緣文化背景，在此落地深耕後的人生所會有的經歷。」

留學生 香港

上一則

香港「四大惡人」僅存 「傻標」黃光亮愈老愈和善

下一則

同框范冰冰 近70歲媽媽搶鏡 網：顏值根本複製貼上

延伸閱讀

拜登造訪紐約 曼哈頓封路交通癱瘓

拜登造訪紐約 曼哈頓封路交通癱瘓
紐約空氣品質不健康 州長建議民眾少外出

紐約空氣品質不健康 州長建議民眾少外出
才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了

才花5億整修 紐約蒂芙尼珠寶店著火了
霧霾今襲東北部 近20州空汙警報 這4城全球最糟

霧霾今襲東北部 近20州空汙警報 這4城全球最糟

熱門新聞

蕭敬騰(右)下跪替未婚妻經紀人Summer(林有慧)戴上戒指。(喜鵲娛樂提供)

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

2023-06-27 09:12
王鶴棣被網友列入心目中「四大頂流」之一。(取材自微博)

男星「新四大頂流」… 王一博、肖戰、易烊千璽後 他也入選了

2023-06-28 21:33
鄭欣宜爆失聯兩個月，讓粉絲很擔心。(取材自微博)

鄭少秋愛女爆失聯2個月 瘋傳死訊…好友曝真相

2023-06-26 09:00
蔡徐坤被爆逼女生墮胎。（取材自微博）

頂流男神崩壞？蔡徐坤遭爆一夜情內射逼墮胎 母出2招救兒

2023-06-26 00:24
秦嵐性感擔任頒獎人。(取材自微博)

富察皇后真敢穿 「胸前深U開到肚」

2023-06-23 21:15
大牙自曝曾遭陳建州性騷。（本報資料照片）

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

2023-06-26 23:57

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟