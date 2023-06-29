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陳建州婚後搞外遇？ 蔡康永「神預言」被挖

​​娛樂新聞組／綜合報導​
有網友指出，黑人下手對象的類型也太類似。（取材自微博）
有網友指出，黑人下手對象的類型也太類似。（取材自微博）

黑人陳建州捲入MeToo風暴，愛妻形象翻車，這兩天他連續遭到大牙、郭源元爆出性騷惡行，雖然黑人都回應否認，還提告大牙求償新台幣1000萬（約32萬美元），不過PTT上鄉民則發現，兩位受害者不僅外形很相似，連受害的經歷也都雷同。

PTT上有網友發文指出「黑人下手對象型也太類似了吧」，因為大牙、郭源元都是屬於身材高䠷、健康膚色而且個性都是「看來有點恰（潑辣），你敢惹她就會反擊的那種」，其他網友也認為「黑人的SOP都蠻固定的」、「誘騙套路跟意圖侵犯的手法也都一樣」。

好友Makiyo過去曾上過黑人主持的「我愛黑澀會」，當時她就曾大爆自己被黑人親過，連吳佩慈也被親，直呼他誰都親，如今Makiyo接受三立新聞網訪問時回應，過去姐妹們在一起喝酒時很愛親，她們也都把黑人當姐妹，所以大家不會覺得是性騷，但沒想到黑人會對其他小妹妹做出親親這種要求，因此希望他可以出面說清楚澄清。

此外，鏡週刊報導，有神人網友找出2006年「康熙來了」訪談畫面，發現蔡康永「神預言」陳建州會在婚後出軌，讓不少網友嘖嘖稱奇。

當時范瑋琪上節目，現場電話連線給陳建州，當時陳透露可能在2007年結婚，但蔡康永反問：「那萬一你到明年中間就是跟別人有感情了怎麼辦？」陳則表示「應該是比較不可能的啦」。

小S緊追問「你不可能搞外遇嗎？」陳建州則遲疑吐出「這個節骨眼是不會啦！」蔡康永語帶玄機解讀：「就是要婚後再搞外遇，這個節骨眼不行」。

聽到蔡康永的解讀讓陳建州連忙解釋滅火，他表示「不會！我自己感情跟她也算蠻穩定的，拜託，她星光大道已經第一美了，我還找誰啊，最漂亮的」。

有網友指出，黑人下手對象的類型也太類似，圖為大牙。（取材自Instagram）
有網友指出，黑人下手對象的類型也太類似，圖為大牙。（取材自Instagram）
有網友指出，黑人下手對象的類型也太類似，圖為郭源元。（取材自Instagram）
有網友指出，黑人下手對象的類型也太類似，圖為郭源元。（取材自Instagram）

黑人 陳建州 性騷

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