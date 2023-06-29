陳美鳳認演藝圈有潛規則 和廖峻不熟

陳美鳳表示有聽過潛規則。（記者沈昱嘉／攝影）

陳美鳳日前穿著白色低胸褲裝性感登場，以年度代言人的身分出席知名珠寶品牌活動，提到近來演藝圈性騷 新聞不斷，同一天還有網紅指廖峻捲入性騷，陳美鳳則表情吃驚，她說以前在秀場和廖峻認識但不熟，「他做主秀我都唱前面，頂多打打招呼。」她說：「這陣子真的辛苦了，只希望演藝圈趕快太平。」

她說早期秀場時期環境常需要跟不同人在一起，會要拍照但就會有不熟的人來搭肩，她第一時間都會適時拒絕，在舞台上吃吃豆腐則是工作狀態，私底下難免會碰到欣賞她的人有肢體碰觸，她也會找機會換位置，屬於顧全大局的人，不跟任何一個人有不一樣的關係。

至於演藝圈內的潛規則？陳美鳳說有聽過，那個年代也沒有經紀人，很多事情都自己面對，「都沒有太勉強過我的，年輕機會很多，有暗示當然會，但我會技巧性地避開不會單獨，我都會帶舞群，最多帶四個。」自己也不會單獨留下來玩，都是純粹工作。

陳美鳳說跟廖峻不熟，頂多是打個招呼，但對勇於說出來的人她也覺得OK，都給予尊重，但個人不會因為工作而妥協但也不會給對方太難看，會用點的方式提醒對方。

先前也爆出藍正龍、周幼婷離婚消息，她表示之前和藍心湄等人聚餐過幾次但不熟，認為「感情的事情一切就是緣分。」至於黃子佼 的危機處理，她以大姐大的身分說：「這時候我不宜再多說什麼，他也是很敬業，不是工作事物我就不說太多，工作努力是肯定的。」