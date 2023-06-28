台「W姓男星」遭控一貫手法約砲 特徵曝光、有穩定女友

有網友在「靠北影視」發文控W姓男星約砲。(取材自臉書)

台灣性騷擾 、感情問題在演藝圏連環爆，「靠北影視」臉書 社團也出現一篇文章，影射「W姓男星」，已有穩定另一半，卻經常對女性發出「暗示要約砲」的訊號，女性已為收穫愛情，他卻開始保持距離，「那一切都只是他包裝出來，方便他哄人上床還不會被說是犯罪的童話故事。」

爆料中提到的W姓男星特質，除了有穩定交往對象，「給人一種實力派演員、不為主流低頭、非常努力的印象，總是演一些律師、檢察官 …等等正義的角色，身材又好，還有一點藝術家的憂鬱氣質。」、「現在，他願意公開放閃的穩定對象，便是一位有眾多廣告代言，並且，時常在媒體面前稱讚他為導師、對他表達崇拜之意的女演員。」

後來該網友發覺：「我漸漸覺得他跟表面上營造出來那個脆弱、憂鬱、正直的藝術家形象有一種詭異的落差，於是我們漸行漸遠，後來也就協議『分手』了。」之後也陸續聽到許多女性指控對方用相同手法哄騙，「人數簡直可以組成一個聯盟了。」

該網友也認為自己的故事可能不算「#Me Too」，但選擇發文爆料，是想告訴有相同經歷的女性「希望妳們可以明白自己不是孤單一人，妳絕對可以與信賴的人傾訴這些事情。」此外也想「杜絕這種行為的再發生」。