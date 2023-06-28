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控廖峻從胸摸到下體 女網紅哭喊「我是處女」才罷手

記者杜沛學／台北即時報導
李伊妍哭喊自己被廖峻性侵未遂。（記者吳致碩／攝影）
李伊妍哭喊自己被廖峻性侵未遂。（記者吳致碩／攝影）

台灣網紅音樂家李伊妍指控藝人廖峻對她性侵未遂，28日在律師、媽媽陪同下開記者會，還原當時細節，她不否認廖峻曾借她錢、助她度過難關，第一次見面時也介紹她給戲劇製作人認識，還說要教她表演，但後來變調，第二次見面約她到公園上下其手，第三次見面甚至在小房間中摸她胸部到下體、親得她滿臉口水，淚訴：「這是我一輩子的陰影。」

李伊妍在2015年時，因家中變故要變賣小提琴，廖峻看她可憐，主動表示要借15萬元台幣（約4788美元），還說要引薦她演出「施公奇案」，但因李伊妍不會說台語，廖峻說要親自教她表演，李媽媽也信任廖峻，讓他載走女兒。

李伊妍說，與廖峻第二次見面時，被載到一個無人的小公園，廖峻並對李伊妍「手來腳來」，李伊妍哭喊：「我是處女！」廖峻才停下動作，表示今天課上到這裡就好，李伊妍心想，廖峻應該對處女沒興趣，回程車上沒有其他異狀，只是不斷講述自己在演藝圈豐功偉業。

第三次見面，廖峻約李伊妍與媽媽到華視附近咖啡廳，隨後又把李伊妍獨自叫到辦公室拿文件，李伊妍心想辦公室應該有別人、廖峻無法對她如何。一到辦公室，廖峻叫李伊妍到裡面一個小房間，因為有開冷氣，「那個小房間是我的惡夢。」廖峻一進門就把門反鎖，開始摸她、親她，還掏出生殖器，要求李伊妍幫他口交，「我永遠忘不了，那是我一輩子的陰影。」

李伊妍一直哭喊拒絕、推開廖峻，表示自己不想當小三、不想潛規則，「我求他放過我。」廖峻才惱羞成怒作罷，但表示：「妳不是我女人，我不需要幫妳，妳要自己想清楚。」出了房間後，廖峻還要她唸佛經，表示自己就是唸佛經後才「運氣變好」。後來廖峻帶李伊妍回咖啡廳，面對李媽媽絲毫沒有愧疚。但廖峻對李媽媽說，李伊妍不適合進演藝圈，拿出手機展示出裡面有許多一線、二線女星裸照，甚至有「風水世家」女星裸照，但不確定是如何拍攝。

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