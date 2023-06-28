藍正龍周幼婷婚變 導演夢燒錢壓垮？

藍正龍(左)與周幼婷(右)九年婚斷。(本報資料照片)

台灣藝人藍正龍和周幼婷結婚9年，卻驚爆簽字離婚。據周刊報導，兩人已於新北市永和行政園區進行「熟年離婚」，離婚的原因除了藍正龍近年想圓導演夢苦無收入，也因兩人信任崩盤，最終結束了婚姻。

求證兩人經紀人比利，他表示人在泰國 開會，不清楚也連絡不上兩藝人；藍正龍助理則表示，藍目前在大陸工作，藝人私事無法回應。

綜合媒體報導，藍正龍與周幼婷的情史豐富，當年藍正龍和大S 交往轟轟烈烈，但最後娶了相識13年的周幼婷。外傳近四年來藍正龍一心想圓導演夢，除了差點將房子拿去貸款 ，還找四處找金主；周幼婷則專心帶小孩成了家庭主婦，一度有產後憂鬱症，還爆出回娘家住。兩人不論金錢或是事業都不再同調，也成為婚姻觸礁的稻草。

報導稱，藍正龍今年初出席柴智屏新公司成立記者會時還表示，拍攝「成功補習班」一度遇到台幣1500萬元(約48萬美元)的拍片補助金下不來，卡了9個月而感到焦慮，後因有人介紹柴姐，資金湊齊才續拍，當時正進行後製。

藍正龍說當時就覺得現金很重要，每天只能往天空看，也是他這輩子最缺錢的時候，老婆周幼婷則只是默默的支持，還說兩人都好好的，沒想到九年婚姻終究破局了。

可能因為資金全投入電影，藍正龍近期準備復出努力賺錢，外傳他是大陸節目「披荊斬棘的哥哥」口袋名單，復出心態強烈。