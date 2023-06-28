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16年姐弟戀 蕭敬騰捧億元鑽戒求婚成功

娛樂新聞組╱綜合報導
蕭敬騰(右)跟經紀人林有慧愛情長跑16年，迎來美麗結果。(圖：喜鵲娛樂提供)
蕭敬騰(右)跟經紀人林有慧愛情長跑16年，迎來美麗結果。(圖：喜鵲娛樂提供)

36歲的台星蕭敬騰（老蕭），跟經紀人50歲林有慧（Summer）愛情長跑16年，開心宣布求婚成功。

26日是Summer 50歲生日，蕭敬騰傍晚突然宣布在前一天向Summer求婚成功，表示：「我想讓大家知道，我很幸福，我真的很幸福。昨日2023/6/26，我向林有慧正式求婚，也如願的聽到最重要的那3個字，是的，我正式告別了單身。」

兩人緋聞傳了多年，但對外始終未承認也未否認，老蕭費盡心思布置，在Summer生日當天穿著西裝下跪求婚，老蕭對著Summer甜蜜示愛：「這16年來我們偷偷地相愛，就連身邊最好的朋友、最親的家人，都沒有聽過我們一句證實，現在開始我要讓全世界知道，MaMa妳從來都不是一個人，我要替妳分擔妳的辛苦，希望這一天沒有讓你等太久。」

蕭敬騰大方公開兩人關係以及流淚求婚的影片，周杰倫與昆凌夫婦、修杰楷與賈靜雯夫婦、羅志祥都到場見證，氣氛相當溫馨感人。他說：「是的，我正式告別了單身！我會好好珍惜她、好好愛她，我會將我的喜悅，換做成我的作品，我會珍惜上天給我的一切好與壞。」

據悉，蕭敬騰的求婚鑽戒重達13.33克拉，推估價值上億台幣，是他自己找朋友買的。

歌王蕭敬騰去年在大陸接下17檔真人秀節目，狂接9支代言、25場商演，以量取勝，賺進台幣4.8億(約1535萬美元)，榮登台灣歌手收入榜冠軍，追過天王周杰倫。

蕭敬騰 周杰倫 羅志祥

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