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「黑人」回應性騷控訴：毫無根據「全屬虛偽不實」

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

「黑人」陳建州被控性騷 是否提告大牙回應了

記者楊起鳳、林士傑／即時報導
大牙。（圖：台視提供）
大牙。（圖：台視提供）

台灣#MeToo風暴未停，台北時間27日上午女藝人「大牙」周宜霈也在臉書公開自己在2012年7月18號凌晨遭到她當時老闆「陳姓男子」性騷的過程，疑似點名就是藝人「黑人」陳建州。她寫說，對方把她推倒試圖「硬上」，期間還問她「怎麼樣？壯吧！」、「沒辦法你范范姊就不愛這種事啊！」最後陳男離開前還不死心說：「好啦！既然妳很累那就算了，那你親我嘴巴一下我就走！」對此，陳建州妻子、歌手「范范」范瑋琪的經紀人表示，會發聲明統一回應。

大牙在臉書也說，幾年前她與朋友聚餐，發現陳建州帶著太太也在同一家餐廳吃飯，大牙說：「他大大方方的帶著太太過來和我打招呼，渾身不自在到反胃想吐。」也因為她的拒絕讓她遭到冷凍最後揹著離開公司的惡名走。

至於是否會提告，大牙透過經紀人表示：「謝謝大家的關心，想說的話都在文字裡了，為自己勇敢一次是希望陽光能照盡心中黑暗的角落，也希望能把我的勇敢分享給其他可能也受過傷害的人，並且持續善良、正能量的面對每一天。」

事情爆出來後，立刻引起眾人關心，不久前踢爆藝人許傑輝性騷的女星黃云歆，也立即在大牙臉書下留言：「知道妳一直以來有多害怕面對這件事，更別說是公開。我也不知道妳到底要鼓起多少力量，才有辦法寫出來，謝謝妳最終夠勇敢，不管是不是晚了，沒帶進棺材都很棒！妳很棒！我都在。」

其他網友也紛紛湧進關懷，連高雄市議員黃捷也表態喊支持。

臉書 性騷 風暴

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