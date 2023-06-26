周杰倫年砸3萬美元 送愛女進澳洲貴族名校

周杰倫和昆凌傳將送大女兒到澳洲讀小學。（取材自微博）

5月香港演唱會結束後，周杰倫 就帶妻小在澳洲 待了近一個月，除了休息。據了解，快滿8歲的大女兒Hathaway暑假後將進入位於布里斯本、建校超過130年的伊普斯維奇女子文法學校（Ipswich Girls' Grammar School，簡稱IGGS）小學部就讀，一年學費約新台幣百萬元（約3.2萬美元），看得出周杰倫相當重視子女的教育 。

鏡週刊報導，歷史悠久的伊普斯維奇女子文法學校為了維持良好的英語語言環境，國際學生比率不超過學生總數4％；據官方統計，有超過1/3的畢業生都進入澳洲頂尖大學。

去年底曾有中國大陸網友發文表示，在澳洲偶遇周杰倫夫妻正準備為女兒報名當地私立女校Brisbane Girls Grammar School，不過周杰倫最後是為女兒找了學費更高的貴族學校。

據了解，昆凌爸爸的住處與該校車程只要45分鐘，周杰倫過去多次在「Surfers Paradise, Queensland」打卡，加上IG帳號常貼出澳洲豪宅的內部照片，曾傳出他買下黃金海岸的豪宅，連當地導遊帶團時都會介紹周杰倫在該地置產。

據悉，昆凌在Surfers Paradise還擁有一處豪宅，是2017年買入，不過當時周杰倫經紀公司否認夫妻倆在澳洲置產。

自從三個孩子陸續出生後，周杰倫的生活重心大多放在家庭和到世界各地旅遊，尤其常常待在昆凌娘家澳洲，五月時還和到澳洲開演唱會的周興哲聚會，一行人在高爾夫球場打球、拍照；最近又po出在紐西蘭的照片，好友阿Ken也同行，應該是同步有工作行程。