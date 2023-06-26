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談性騷 向娃自曝曾被綜藝大哥抱住強吻

記者陳慧貞／綜合報導​
向娃曾是秀場女王。（記者王聰賢／攝影）
向娃曾是秀場女王。（記者王聰賢／攝影）

65歲資深藝人向娃，近期演出華視、公視台語台新戲「欺妻49天」，劇中她與扮演失智症患者方駿搭檔，被誤認為老婆，對方還嘟出香腸嘴欲一親芳澤；近期性騷議題燒不停，當年在秀場紅極一時的她坦言：「當然有（被性騷），常常被吃豆腐，但我們無處申訴。」且伸鹹豬手的都是在秀場叫得出名號的「大哥」，這些人還在嗎？向娃給了一個意味深長的回應：「嗯……。」沒多說是否還在線上或離世。

保養得宜的向娃，外表凍齡、身材依然曼妙，秀場時期因表演服裝性感，許多大哥、工作人員一句稱讚「水喔」，順勢就摸一把，這樣的狀況，幾乎天天上演，而為了不想破壞工作氣氛，女藝人即使滿腔怒火，也只能選擇隱忍。

向娃說，最嚴重的一次是某天到南部作秀，半夜有人敲房門，打開門是位熟悉的演藝圈大哥，她當下無戒心，沒想到讓對方進房門後，整個人被抱住強吻，她火大掙脫並喝斥對方：「不要這樣，明天還要見面。」對方才憤而離去。向娃認為，「這些人就是試探，第一時間沒反應，對方就會得寸進尺，一開始就要明確表明自己立場。」

說起演出「欺妻49天」，面對劇中女兒萱萱（林玟誼飾）走不出喪夫之痛，她鼓勵萱萱多認識新朋友，但回到現實，過去她當11年小三，扶正後走入婚姻，卻經歷女兒早產血崩，和丈夫聚少離多，最終仍走向離婚，是否擔心女兒走她的老路？向娃自嘲：「我相信女兒有智慧，哪像我們以前那麼傻，我就是太傻了。」現在的她不想談感情，只盼女兒早點結婚，有自己的家庭，「她身邊有人照顧，我過我的生活，這樣就好。」

性騷 失智

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