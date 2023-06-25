65歲秀場女王揭「魔爪試探」祕辛 遭大哥進房強抱強吻

向娃自曝曾遭性騷。（記者王聰賢／攝影）

65歲資深藝人向娃近期演出新戲「欺妻49天」，劇中她與扮演失智 症患者方駿搭檔，被誤認為老婆，對方還嘟出香腸嘴欲一親芳澤；近期性騷 議題燒不停，當年在秀場紅極一時的她坦言：「當然有（被性騷），常常被吃豆腐，但我們無處申訴。」且伸鹹豬手的都是在秀場叫得出名號的「大哥」，問她這些人「還在嗎」？向娃給了一個意味深長的回應：「嗯～。」沒多說是否還在線上或在世。

保養得宜的向娃，外表凍齡、身材依然曼妙，秀場時期因表演服裝性感，許多大哥、工作人員一句稱讚「水喔～」順勢就摸一把，這樣的狀況，幾乎天天上演，而為了不想破壞工作氣氛，女藝人即使滿腔怒火，也只能選擇隱忍。

向娃說，最嚴重的一次是某天到南部作秀，半夜有人敲房門，打開門是一名熟悉的演藝圈大哥，她當下無戒心，沒想到讓對方進房門後，整個人就被抱住強吻，她火大掙脫，雙方像打太極一樣推拉扯，她也喝斥對方：「不要這樣，明天還要見面，大家不要歹面相看！（閩南語，意即惡臉相向）」對方才憤而離去。向娃認為，「這些人就是試探，第一時間沒反應，對方就會得寸進尺，所以一開始就要明確表明自己立場」。