范少勳眼神會「吃人」 郭雪芙心動秒消失

郭雪芙(右)、范少勳相視甜笑戀愛感十足。（圖：時創影業提供）

郭雪芙和范少勳在「因為你如此耀眼」中上演許多浪漫互動環節，像是在海邊小酒館范少勳英雄救美現身，擋在郭雪芙和討債黑衣人中間替她解圍；兩人分送街友蛋糕後敞開心胸交流，范少勳出其不意丟直球大撩郭雪芙「妳笑起來滿好看的。」搞得她瞬間臉紅，一連串浪漫攻勢也讓兩人之間曖昧情愫迅速升溫。

此外，劇中夏天宇（范少勳飾）發現周昕星（郭雪芙飾）痛苦無力坐地上，二話不說立刻背人用跑的送急診，意外得知她居然懷孕了漸漸產生同情心。郭雪芙回想拍攝過程笑說：「之前拍戲時比較沒在忌口，就稍微有些分量。」

被問到對於范少勳在戲中數度表現帥氣模樣有心動嗎？郭雪芙形容：「跟少勳拍愛情戲分時，可能因為他同時在軋戲『模仿犯』，有時候他的眼神感覺像是要把我吃掉，常常打破我對劇本裡描述覺得心動、帥氣的瞬間。」

郭雪芙和范少勳劇中用心經營剛開幕的甜點店，一切看似正準備步上軌道，驚喜看見洪詩光臨甜點店，原來她這回在劇中特別客串演出奧客網紅「石頭姐」，以一襲精緻裝扮加上囂張姿態登場，如何完美詮釋占便宜的奧客心態，「想像自己是很自私的人，自己開心最重要。」

首次和郭雪芙、范少勳合作就要大罵他們「神經病」、爆氣門口砸咖啡 ，面對激烈對手戲，洪詩坦言去搞破壞很緊張，但兩位演員都很親切，「范少勳會找我討論劇本，開玩笑讓現場氣氛很歡樂，謝謝他的幽默讓我很放鬆。」

面對奧客登門砸店，郭雪芙想像如果自己是老闆的話，「會請他離開或是報警處理。」而范少勳過去當打工人時會盡量滿足客人需求，「但如果我真的處理不來，還是會請更有經驗的前輩處理！」