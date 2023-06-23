金馬影帝李康生捲感情糾紛 捍衛清白「不能有自己生活嗎」

李康生。（本報資料照片）

金馬影帝李康生驚傳捲入感情糾紛，日前在微博上，有名女子透過閨密發文指控他，表明李康生以戀愛、結婚、生子為由，開啟層層騙局，再以同樣的套路，同時與多位女性聯繫。李康生回憶彼此認識的始末，承認有短暫精神出軌，但後來與對方爭吵，對方也已經封鎖自己，讓他相當無奈，認為對方不該再度放話，「難道我不能有自己的新生活嗎？」

該女表示一開始與李康生討論合作，提到李康生因為廈門的影視政策很好，一度想將公司落地廈門，對方也為自己引薦與市政府合作，但卻發現李康生一直在約別的女生，認為李康生雖給出很多承諾，但其實對感情不忠。李康生則表示一開始是在網路上認識，對方也在疫情 剛爆發的時候為自己牽線，自己與對方初次見面時也有接吻，「我確實也有對我們的未來做出承諾，但她覺得我沒過去找她，就把我封鎖2次」。

李康生也表示並沒有與其他女生見面，主要是與前任提分手，還有一次是在臉書 上認識一個上海女生，但一直有與對方保持距離，結果該女依舊不領情，就連上個月出席上海電影 節也有特地到廈門去找對方，只是對方仍不滿，不過李康生仍表示自已仍然深愛對方。