炎亞綸陷不雅片風暴 金鐘主持棒被撤換

炎亞綸本是今年金鐘綜藝類典禮主持人，如今恐將面臨換人。（本報資料照片）

#Me Too事件讓演藝圈血流成河，一眾藝人翻車下馬，也直接影響四個月後的電視金鐘獎，據悉，炎亞綸 本已確定為金鐘典禮主持人，手上作品也都報名金鐘，如今不但主持位子要換，節目能否入圍 也都打上問號？曾擔任多屆評審的製作人柴智屏、賴勛彪和黃裕昇同聲表示：「私德必定影響評審決定」。

柴智屏曾擔任多屆金鐘評審。（本報資料照片）

#Me Too風波至今沒有停歇跡象，目前造成許傑輝、黃子佼 、宥勝、炎亞綸和NONO人設崩壞，金鐘獎是肯定演藝人員過往一年來的作品平台，連日殺戮之下，必定影響四個月後的典禮走向。柴智屏曾擔任四屆評審，她說，過往評判的重點當然是角色表現為第一優先，但發生這樣的事，「除非藝人的演技和能力太過強大，能PK掉所有人，不過就算入圍，也不可能會得獎，因為評審必須考慮到社會觀感」。

黃裕昇製作過許多綜藝節目，也擔任過金鐘評審。（本報資料照片）

炎亞綸形象受挫後工作接二連三被砍，高雄啤酒音樂節日前宣布炎亞綸演出取消，改由動力火車擔任救火隊，主辦單位表示，炎亞綸所屬索尼音樂來信希望炎亞綸能暫時休息。雖他多次道歉但仍無法止血，這把火燒到大陸，被爆他參與演出的三部陸劇恐「被消失」，讓同劇女星鞠婧禕成了無辜受害者。

賴勛彪認為私德絕對影響金鐘入圍。（取材自臉書）

炎亞綸在這波受傷嚴重，被拔掉10大傑出青年頭銜，金鐘主持人位子不保，但今年電視金鐘報名已於上月結束，他和唐綺陽、吳姍儒搭檔的公視「36題愛上你」，和庹宗康TVBS的「來吧!營業中」、台視的「HI!營業中」被兩個電視台雙報名，9月公布入圍，就看評審如何決定。

而黃健瑋的「人選之人」也是戲劇大黑馬，在這波#Me Too裡他遭指控，但已請律師發聲明澄清，是否影響到金鐘，未來有待觀察。至於每年都入圍的黃子佼，以評審的角度來看，很可能將缺席了。