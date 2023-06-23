我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場貴賓室疫後進入「鍍金時代」 LAX將擴展頂級服務

兩科技天王要「籠鬥」 馬斯克老媽看不下去：給我停戰

求婚前1個月 NONO被爆私約嫩妹網友

記者林怡秀／綜合報導
NONO因被控性騷，已暫停所有演藝工作。（圖：中天提供）
NONO因被控性騷，已暫停所有演藝工作。（圖：中天提供）

NONO（陳宣裕）日前遭到多名女性指控性騷性侵，日前開記者會爆料的直播主「小紅老師」日前透露又收到一名女生訊息，該女表示十幾年前也曾接到NONO的邀約，但她覺得怪所以並未答應，如今看到NONO人設翻車，她不覺得意外，而經過時間比對，當時是NONO向朱海君求婚的前一個月，相當諷刺。

曾遭NONO性騷及性侵的女性高達20人，而日前有網友貼出2011年和NONO的臉書對話紀錄，NONO先誇獎該網友很可愛，接著便想約網友出來，得知對方住桃園，主動表示可以去接，還跟對方要電話，接下來兩年也斷斷續續找網友聊天，還稱網友「長大了，小女孩」，網友則僅禮貌性回應，也沒有答應過NONO的邀約，幸運逃過一劫。

網友看完對話直呼「只找年輕女孩很惡心欸，幸好妳沒出去」，原PO回覆「完全不會想出去…不過還是很替受到傷害的女孩惋惜」，而當時NONO搭訕的時間點是2011年11月，12月NONO便在球場向朱海君求婚成功，2013年兩人完婚，並生下一女，隨著NONO性侵醜聞爆發，夫妻倆婚姻也面臨重大考驗。

性侵 性騷 臉書

上一則

金馬導演游智煒涉性侵 「硬上女生後帶去精神病院探母」

下一則

林志玲曬圖慶端午 網：MeToo亂象中最幸福

延伸閱讀

學黃子佼？金馬導演爆出性騷 道歉文竟扯家庭創傷

學黃子佼？金馬導演爆出性騷 道歉文竟扯家庭創傷
遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅

遭影射性騷 小提琴大師林昭亮怒：刻意抹黑或企圖毀滅
第4位前傑尼斯 出面指控遭喜多川性侵

第4位前傑尼斯 出面指控遭喜多川性侵
金馬導演涉性侵 女演員遭手指性侵 揭過程多人受害

金馬導演涉性侵 女演員遭手指性侵 揭過程多人受害

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
陳文茜直言這次黃子佼的亂爆料，最大的受害者是阿雅。（取材自臉書、本報資料照片）

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

2023-06-19 23:29
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
陶晶瑩。(本報系資料照)

陶晶瑩被黃子佼點名曾經交往 她回應曝光了

2023-06-19 09:37
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36

超人氣

更多 >
「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「我們失去他們了」 泰坦號殘骸尋獲 相信5人已罹難

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓

「陪睡換冠軍」沒兌現？江蘇健美選手脫鞋砸裁判：臭流氓
紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打

紐約華裔房東討租不成 反遭租霸毆打
男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家

男子在中餐廳點餐後見佛像竟要求退費 網友力挺店家
比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶

比Costco便宜 這裡櫻桃每磅0.99元 引華人瘋搶