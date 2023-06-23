求婚前1個月 NONO被爆私約嫩妹網友

NONO因被控性騷，已暫停所有演藝工作。（圖：中天提供）

NONO（陳宣裕）日前遭到多名女性指控性騷 及性侵 ，日前開記者會爆料的直播主「小紅老師」日前透露又收到一名女生訊息，該女表示十幾年前也曾接到NONO的邀約，但她覺得怪所以並未答應，如今看到NONO人設翻車，她不覺得意外，而經過時間比對，當時是NONO向朱海君求婚的前一個月，相當諷刺。

曾遭NONO性騷及性侵的女性高達20人，而日前有網友貼出2011年和NONO的臉書 對話紀錄，NONO先誇獎該網友很可愛，接著便想約網友出來，得知對方住桃園，主動表示可以去接，還跟對方要電話，接下來兩年也斷斷續續找網友聊天，還稱網友「長大了，小女孩」，網友則僅禮貌性回應，也沒有答應過NONO的邀約，幸運逃過一劫。

網友看完對話直呼「只找年輕女孩很惡心欸，幸好妳沒出去」，原PO回覆「完全不會想出去…不過還是很替受到傷害的女孩惋惜」，而當時NONO搭訕的時間點是2011年11月，12月NONO便在球場向朱海君求婚成功，2013年兩人完婚，並生下一女，隨著NONO性侵醜聞爆發，夫妻倆婚姻也面臨重大考驗。