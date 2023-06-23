「人選之人」女星黃舒湄控霸凌 易智言認說話直

導演易智言被控霸凌，親自回應滅火。（本報資料照片）

現任台北電影 節主席、編劇兼導演 易智言，日前被「人選之人」女星黃舒湄發長文指控，易智言在擔任「台北電影節2022演員工作坊─進階」課程導師時對她霸凌 ，對此易智言也火速回應。

黃舒湄曾以「天橋上的魔術師」入圍金鐘女配角獎。（圖：公視提供）

黃舒湄表示，易智言當著全班面前罵她的表演，「你的表演讓我想吐。」、「你是在演幾歲啊？太惡心了！」對此易智言受訪問時說，不記得自己有這樣的言論，但即便有較直接的說法，也是「針對表演而非個人」，且解釋當時的狀況，「腳本給她是一個40歲女人角色，可是她演出來大概13歲的少女。細節就不說，因為很像拍戲NG表演，說出來對演員也不好。」

對於被指「霸凌」，易智言認為：「我不覺得我在霸凌她，那是一個就她的表演呈現的結果做一個評論，只是這個評論直接不遮，沒有委婉的狀態。」黃舒湄後來也在臉書再回擊，不斷呼籲：「演員因戲受傷害、真打、真摔、真入戲到走出不來，是不對的。」而主辦單位台北電影節也給出當時課程學員的反饋，其中黃舒湄表示「很充實」、「很棒，地點很方便」。

至於當時與黃舒湄一組的對手演員曾少宗，雖全程目睹互動過程，但他僅透過經紀人回應：「身為一個學員跟對手演員，不可能沒感受到其中氛圍的轉變。」而黃舒湄當天傍晚也到台北電影節開幕現場，落淚再次控訴遭易智言霸凌狀況，現場氣氛一度凝重。