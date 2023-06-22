我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失蹤泰坦號船長羅許 出身舊金山名門

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

曾被大陸男星吃豆腐 張鈞甯：要找正當管道面對

記者杜沛學／綜合報導
張鈞甯在「化外之醫」中再度飾演醫生。（記者王聰賢／攝影）
張鈞甯在「化外之醫」中再度飾演醫生。（記者王聰賢／攝影）

近來「Me Too」議題在台灣演藝圈延燒，張鈞甯難得回歸台劇，日前出席公視「化外之醫」角色發布會，也被問到此事，因她曾傳被大陸男星張翰趁拍戲親密動作時吃豆腐，張鈞甯則回應：「這件事不只會發生在演藝圈，在各行各業都會發生，要保護自己身體自主權，遭遇問題要找尋正當管道面對。」

張鈞甯繼「白色巨塔」後，再度在「化」劇中演醫生，她表示，中間這幾年自己「心境上也滿多成長」，演出「白」劇時自己年紀還很小，有許多不知所措的狀況，這次則被「化」劇議題、劇本及角色吸引，「是我現階段非常希望可以遇到的角色。」同劇楊一展也許久沒演新戲，直呼很開心，至於感情現況，笑說：「我單身！我現在的女朋友就是腳踏車。」

「化外之醫」全劇50%外語發音，越南影帝連炳發幾乎90%以上英語發音，張鈞甯占比也極高，「這次繼「白色巨塔」後再次挑戰醫生角色，心路歷程與年輕時完全不同，是非常難得的角色！」訪談間，處處可見張鈞甯與連炳發的好交情。連炳發稱讚張鈞甯工作很專業，張鈞甯誇連炳發表演誠懇，尊重對手戲演員，享受當下。連炳發更幽默地自爆，拍戲時，幫張鈞甯撐傘，還收到張鈞甯小費。

越南 台劇

上一則

炎亞綸風波燒進陸劇 網友擔心連累鞠婧禕

下一則

19歲「保送入學」穿內褲熱舞戲 阿湯哥難忘

延伸閱讀

台釋迦可輸陸 國民黨：證明對話重要 陸委會：分化統戰

台釋迦可輸陸 國民黨：證明對話重要 陸委會：分化統戰
學者：陸方不再讓利 台鳳梨釋迦要做好管理提高品質

學者：陸方不再讓利 台鳳梨釋迦要做好管理提高品質
大陸國台辦：即起恢復台灣釋迦輸入

大陸國台辦：即起恢復台灣釋迦輸入
大陸重啟鳳梨釋迦市場 農民：真心感謝饒慶齡和國民黨

大陸重啟鳳梨釋迦市場 農民：真心感謝饒慶齡和國民黨

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
陳文茜直言這次黃子佼的亂爆料，最大的受害者是阿雅。（取材自臉書、本報資料照片）

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

2023-06-19 23:29
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36
部落客「和我一起‧走在法國的365天」19日在臉書透露，多年前遭演藝圈前輩性騷擾。（取材自臉書）

宥勝翻車換他接棒？她爆遭強吻拍裸照 洩男星4特徵

2023-06-18 23:38

超人氣

更多 >
加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄

加州2女乘皮划艇遭鯨魚一口「吞下」 可怕畫面全錄
罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀

罹患糖尿病 這是最易被忽視的早期症狀
失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個

失蹤人口最多 全美最致命的國家公園是這個
台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費

台女星嘆加州小費漲得離譜 消費50被要30小費
海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕

海底驚魂逾3天幸運獲救 英男：潛水器失聯太可怕