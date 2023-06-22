曾被大陸男星吃豆腐 張鈞甯：要找正當管道面對

張鈞甯在「化外之醫」中再度飾演醫生。（記者王聰賢／攝影）

近來「Me Too」議題在台灣演藝圈延燒，張鈞甯難得回歸台劇 ，日前出席公視「化外之醫」角色發布會，也被問到此事，因她曾傳被大陸男星張翰趁拍戲親密動作時吃豆腐，張鈞甯則回應：「這件事不只會發生在演藝圈，在各行各業都會發生，要保護自己身體自主權，遭遇問題要找尋正當管道面對。」

張鈞甯繼「白色巨塔」後，再度在「化」劇中演醫生，她表示，中間這幾年自己「心境上也滿多成長」，演出「白」劇時自己年紀還很小，有許多不知所措的狀況，這次則被「化」劇議題、劇本及角色吸引，「是我現階段非常希望可以遇到的角色。」同劇楊一展也許久沒演新戲，直呼很開心，至於感情現況，笑說：「我單身！我現在的女朋友就是腳踏車。」

「化外之醫」全劇50%外語發音，越南 影帝連炳發幾乎90%以上英語發音，張鈞甯占比也極高，「這次繼「白色巨塔」後再次挑戰醫生角色，心路歷程與年輕時完全不同，是非常難得的角色！」訪談間，處處可見張鈞甯與連炳發的好交情。連炳發稱讚張鈞甯工作很專業，張鈞甯誇連炳發表演誠懇，尊重對手戲演員，享受當下。連炳發更幽默地自爆，拍戲時，幫張鈞甯撐傘，還收到張鈞甯小費。