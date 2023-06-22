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孟耿如為黃子佼辭演新劇 宥勝妻發聲扛責

記者杜沛學／綜合報導
孟耿如原本產後復出，要參演「省省吧！我家富貴發」。（記者吳致碩／攝影）
孟耿如原本產後復出，要參演「省省吧！我家富貴發」。（記者吳致碩／攝影）

孟耿如原本產後復出要在「省省吧！我家富貴發」中飾演一位單親媽媽，卻因近期老公黃子佼的紛爭喊卡，「省」劇製作人湯昇榮日前出席「化外之醫」角色發布會，證實將換角，且即將要開拍，現在他也很緊急、緊張。

湯昇榮嘆，當天看孟耿如在媒體直播中現身「我都哭了，很不捨這個狀況。」很能理解孟耿如現況，沒有催促她，但孟耿如經紀人當天就主動聯繫，表示最近的情形孟耿如「要先休息」，湯昇榮雖然緊張角色要換人，但表示：「尊重她所有決定。」目前就先不要拍原本孟耿如角色的戲分。

孟耿如日前發出聲明：「謝謝大家關心我們是一家人，發生什麼事情我們都會一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤。」網友也紛紛留言，要她加油，適時求援。

宥勝妻發聲願扛責

至於宥勝遭爆對女員工性騷擾，且婚內出軌，道歉聲明之後，妻子林慈惠沉默三天在臉書上發文，首先表示：「謝謝所有關心的訊息，有傳出的或是默默關心的，我都看到，也都接收到了，真心謝謝你們。」最後則說：「我身上有很多的責任，我會努力的扛好它，對不起，謝謝。」

林慈惠文中寫道：「該道歉的人好多，想感謝的人更多。」對家人、工作夥伴喊話，「我能做的就是繼續為了還相信我的人努力，因為我身邊的夥伴們都在繼續的努力，我也必須再付出比大家更多更多的努力，我是個媽媽，我會帶著我的孩子往善的方向前進。」

此外，NONO遭控涉嫌性侵，而受害女性多達近20人，自2003年NONO便開始染指身邊女性，出面爆料的直播主小紅老師透露NONO老婆朱海君其實都知情，據TVBS新聞網，朱海君透過經紀人表示：「目前回應就像NO（NONO）寫得那樣。」目前暫不回應。

宥勝 性騷擾 性侵

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