與炎亞綸同房 汪東城曾反鎖門 網：秒懂了

男團「飛輪海」中，炎亞綸（左）經常被傳與汪東城（右）不合。（本報資料照片）

藝人炎亞綸 遭抖音 網紅「耀樂」爆料當年偷拍私密影片，引發各界關注，儘管他多次公開道歉仍無法止血，網友更挖出他當年在偶像團體「飛輪海」時期拍攝的戲劇作品，其中炎亞綸對當時成員汪東城道出一句「到床上說會更好說」台詞，連汪東城曾「反鎖房門」舊聞也被撈出，對應如今性騷 事件，網友大呼：「終於知道了」。

炎亞綸事件引來網友熱議，以男團「飛輪海」出道的他，在吳尊、辰亦儒、汪東城中是年紀最小的成員，但團員中，炎亞綸經常被傳與汪東城不合，炎亞綸曾分享還是團體時期，每到外地演出時，總是被分配到與汪東城同房，有次到台中辦演唱會結束後，他因當地有朋友，在受不了誘惑後去打麻將，回到飯店後卻發現汪東城將房門反鎖，於是他只能挨著房門休息；這段往事被網友挖出後，火速上了微博熱搜，還被網友打趣「終於知道為什麼汪東城要反鎖房門了」。

網友也找出汪東城上大陸節目分享團體4人關係，提到當年自封隊長，而要團體能相處融洽，就是要讓團員愛上自己，但此話一出，讓其他藝人笑「這是什麼包袱」，隨後他又補上一句，「我就是做不到，所以咱們團就解散了！」

不過網友隨即找出兩人拍攝的戲劇作品，其中一幕炎亞綸表示有話對汪東城說，並指「到床上說會更好說」，下一幕汪就被推倒，還一臉驚恐，令網友腦補大東對話框，留言：「大東：我當時心情如同我的表情」、「大東：救救我」，這對意外CP引來網友瘋狂討論。