台諧星NONO遭指揉大腿、拖廁所強暴 宣布停止演藝工作

NONO。（本報資料照片／記者葉君遠攝影）

控訴台灣綜藝咖NONO（陳宣裕）性騷擾 的女網紅「小紅老師」台北時間21日露面召開記者會，透露她站出來發聲後，收到近20名受害者私訊。NONO在臉書 宣布即刻起停止演藝工作，誠心深刻反省。

繼1名女網紅在臉書公開遭NONO在車上伸狼爪後，另1名女網紅「小紅老師」20日也表示曾遭NONO騷擾，對她做出包含強吻、摸大腿、揉胸、手滑進底褲等侵犯舉動，但NONO都澄清否認，一概回應「沒有印象」。

小紅老師今天接受媒體採訪強調，她在臉書分享的經歷全部屬實，想替被害者發聲。尤其在她揭露個人不愉快經驗後，已收到近20名有相似經驗的受害者私訊，有節目工作人員也有實習生，其中最嚴重的是被NONO拖到廁所強暴，還有未成年的15歲少女被他用生殖器摩擦。

小紅老師表示，受害者們不僅有私訊截圖也有錄音檔等證據，更指出NONO的性騷行為從2013年就開始，還會鎖定看起來不會爆料的女性，加上有些事件太久遠，NONO咬定受害者拿不出證據，才打死不承認。她表示，受害者沒有要NONO賠償，或家庭失和，只想要他道歉。

小紅老師說，NONO對一切指控都以「忘記了」回應，「對他來說是微不足道的日常，所以才沒有印象，但對受害者卻是一輩子的陰影」。她呼籲受害者勇敢站出來，人們不該因穿著暴露就認為該『被』騷擾，即便是家人、夫妻、情侶，都要尊重對方的選擇。

面對種種指控，NONO今天下午在臉書回應：「本人即刻起，停止演藝工作誠心深刻反省」。