抖音男神控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

炎亞綸（左）現身對耀樂道歉。(記者李政龍／攝影)

台灣男星炎亞綸 被抖音 網紅耀樂爆料始亂終棄，指控他沒經過同意就偷拍並外流性愛影片，炎亞綸昨深夜發出聲明道歉，耀樂台北時間21日舉辦記者會要說明情況，沒想到開始才講到「我跟吳庚霖（炎亞綸）是2017年認識」，炎亞綸突然現身，耀樂見狀立刻不講話，低著頭不看炎亞綸。

炎亞綸道歉後就離開，耀樂隨後也中斷記者會，約6分鐘後他再度現身，調整好情緒娓娓道來和炎亞綸的過往，耀樂：「他第一次違反意願的性行為，是2018年在橫店，他一樣早起，轉過身來掀開棉被，把他的生殖器放入到我的身體裡，那時候我整個很惶恐受驚，我驚醒。」他深吸了口氣繼續說：

「我堅定地跟他說不要這樣的行為，但是礙於體型、身材還有力量，就有後續行為發生，事後我催眠自己，這可能是成年人在交往期間自然而然會有的過程，嘗試把這個行為合理化。」

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回首當時，他說：「我那時候心情非常複雜，我隻身前往橫店，在那邊只有認識他一個人，我沒辦法選擇也沒辦法逃離。」他說第一次被偷拍性愛影片是在炎亞綸天母的家，「在他家的床上，燈是關著的，我記得他把手機 拿起來錄影，我很堅定跟他說不要這樣做，他事後才把手機放下來，我還跟他打過勾勾說你之後真的不可以再這樣子了，我真的很不喜歡，他說他願意做到這承諾。」

他談到當時：「所以我私訊問他，什麼時候拍的、為什麼會曝光？他說不知道為何外流，只有說前陣子手機送修，被盜取了資料，直到今天我都無法接受，我覺得只是敷衍、逃避責任。」