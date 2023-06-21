我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網紅控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

泰坦號搜救人員 「每30分鐘聽到1次撞擊聲」

抖音男神控炎亞綸「在橫店強迫進入」台北家性愛遭偷拍

記者梅衍儂／即時報導
炎亞綸（左）現身對耀樂道歉。(記者李政龍／攝影)
炎亞綸（左）現身對耀樂道歉。(記者李政龍／攝影)

台灣男星炎亞綸抖音網紅耀樂爆料始亂終棄，指控他沒經過同意就偷拍並外流性愛影片，炎亞綸昨深夜發出聲明道歉，耀樂台北時間21日舉辦記者會要說明情況，沒想到開始才講到「我跟吳庚霖（炎亞綸）是2017年認識」，炎亞綸突然現身，耀樂見狀立刻不講話，低著頭不看炎亞綸。

炎亞綸道歉後就離開，耀樂隨後也中斷記者會，約6分鐘後他再度現身，調整好情緒娓娓道來和炎亞綸的過往，耀樂：「他第一次違反意願的性行為，是2018年在橫店，他一樣早起，轉過身來掀開棉被，把他的生殖器放入到我的身體裡，那時候我整個很惶恐受驚，我驚醒。」他深吸了口氣繼續說：

「我堅定地跟他說不要這樣的行為，但是礙於體型、身材還有力量，就有後續行為發生，事後我催眠自己，這可能是成年人在交往期間自然而然會有的過程，嘗試把這個行為合理化。」

➤➤➤炎亞綸遭抖音男神控偷拍外流性愛片 當年他16歲

➤➤➤認了…網紅指控始亂終棄偷拍性愛片 炎亞綸：我偏差

➤➤➤「讓你承受不該承受的事」炎亞綸哭喊「沒強迫」抖音男神咬死他偷拍

回首當時，他說：「我那時候心情非常複雜，我隻身前往橫店，在那邊只有認識他一個人，我沒辦法選擇也沒辦法逃離。」他說第一次被偷拍性愛影片是在炎亞綸天母的家，「在他家的床上，燈是關著的，我記得他把手機拿起來錄影，我很堅定跟他說不要這樣做，他事後才把手機放下來，我還跟他打過勾勾說你之後真的不可以再這樣子了，我真的很不喜歡，他說他願意做到這承諾。」

他談到當時：「所以我私訊問他，什麼時候拍的、為什麼會曝光？他說不知道為何外流，只有說前陣子手機送修，被盜取了資料，直到今天我都無法接受，我覺得只是敷衍、逃避責任。」

他指出：「這5年你到底調查到了那些資料，請你說明，還是這影片是你流出的呢，拍攝未成年影片這是違法的，請你回覆！不要混淆視聽。」媒體問他是否對炎提告？他表示：「這部分還在跟律師討論。」

炎亞綸（右）現身對耀樂道歉。(記者李政龍／攝影)
炎亞綸（右）現身對耀樂道歉。(記者李政龍／攝影)

手機 抖音 炎亞綸

上一則

「讓你承受不該承受的事」炎亞綸哭喊「沒強迫」抖音男神咬死他偷拍

延伸閱讀

「讓你承受不該承受的事」炎亞綸哭喊「沒強迫」抖音男神咬死他偷拍

「讓你承受不該承受的事」炎亞綸哭喊「沒強迫」抖音男神咬死他偷拍
認了…網紅指控始亂終棄偷拍性愛片 炎亞綸：我偏差

認了…網紅指控始亂終棄偷拍性愛片 炎亞綸：我偏差
炎亞綸遭抖音男神控偷拍外流性愛片 當年他16歲

炎亞綸遭抖音男神控偷拍外流性愛片 當年他16歲
騙徒偷華女社媒頭像 趁時差詐財

騙徒偷華女社媒頭像 趁時差詐財

熱門新聞

黃子佼演藝事業一夕變天。(本報資料照片)

黃子佼認性騷自PO影片無差別掃射 狂爆大小S黑歷史

2023-06-19 01:23
(取自推特)

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

2023-06-16 14:02
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
陳文茜直言這次黃子佼的亂爆料，最大的受害者是阿雅。（取材自臉書、本報資料照片）

陳文茜轟黃子佼無底線 揭大小S涉毒內幕：阿雅是受害者

2023-06-19 23:29
小Ｓ發出聲明否認吸毒。圖／摘自臉書

遭黃子佼指控脅迫吸毒 大小Ｓ火速發聲明將採法律捍衛

2023-06-19 09:55
「朝代」裡的吻戲，讓琳達伊凡絲（下）對洛赫遜覺得感激又心疼。(取材自YouTube)

男星染愛滋拍吻戲閉緊嘴巴 女星含淚感激：他在保護我

2023-06-16 09:36

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火

4死2重傷 曼哈頓華埠麥地臣街電單車店引發住宅大火