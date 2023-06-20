在中山堂古蹟抽菸、喝酒 曾國城認了

曾國城遭黃子佼點名在古蹟抽菸喝酒。(記者吳致碩／攝影)

台灣藝人黃子佼 在直播中除了對過去的性騷 黑歷史認錯道歉，還毀滅式爆料諸多藝人，其中他點名曾國城在古蹟中山堂後台抽菸喝酒，曾國城認了。

曾國城透過經紀人回應「喝酒抽菸是應該適地、適量，這是我應該注意的；現在對我而言，健康真的是最重要的事了。」

對於黃子佼點名「姓陶的藝人」一直向他探聽宥勝 事件內幕，斥責道：「你煩不煩，干你屁事？」而陶姓藝人還曾跟他交往但不肯承認，外界猜測他說的就是陶晶瑩，陶子休假未回應，王月忍不住替她緩頰，指陶子的動機「只是想幫忙」。

王月表示，有和陶子聊到宥勝事件，「陶子非常關心受害者，並表示她可以幫忙」。當時她們想到黃子佼封殺宥勝，代表他知道內情，所以陶子才傳訊詢問黃子佼，但黃已讀不回。

此外，黃子佼愛徒Lulu黃路梓茵發文表示不認識過去的佼哥，沒資格說半句話，但她入行後認識的佼哥，就是一個努力生活且無私提攜後輩的人。