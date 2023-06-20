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在中山堂古蹟抽菸、喝酒 曾國城認了

記者林怡秀、李姿瑩╱綜合報導
曾國城遭黃子佼點名在古蹟抽菸喝酒。(記者吳致碩／攝影)
曾國城遭黃子佼點名在古蹟抽菸喝酒。(記者吳致碩／攝影)

台灣藝人黃子佼在直播中除了對過去的性騷黑歷史認錯道歉，還毀滅式爆料諸多藝人，其中他點名曾國城在古蹟中山堂後台抽菸喝酒，曾國城認了。

曾國城透過經紀人回應「喝酒抽菸是應該適地、適量，這是我應該注意的；現在對我而言，健康真的是最重要的事了。」

對於黃子佼點名「姓陶的藝人」一直向他探聽宥勝事件內幕，斥責道：「你煩不煩，干你屁事？」而陶姓藝人還曾跟他交往但不肯承認，外界猜測他說的就是陶晶瑩，陶子休假未回應，王月忍不住替她緩頰，指陶子的動機「只是想幫忙」。

王月表示，有和陶子聊到宥勝事件，「陶子非常關心受害者，並表示她可以幫忙」。當時她們想到黃子佼封殺宥勝，代表他知道內情，所以陶子才傳訊詢問黃子佼，但黃已讀不回。

此外，黃子佼愛徒Lulu黃路梓茵發文表示不認識過去的佼哥，沒資格說半句話，但她入行後認識的佼哥，就是一個努力生活且無私提攜後輩的人。

Lulu說「沒錯，本來功過就不能相抵，雖然曾經的錯誤無法彌補，但我們很多後輩對他的感謝是沒有因此而減少的。」她感嘆這一連串的事件當中有很多靈魂都受傷了，「那些願意說出來的、願意道歉的，你們真的很勇敢，也辛苦了，希望你們都能在這之中找回力量，並且回歸平靜。」

是黃子佼愛徒Lulu(圖)表示不認識過去的佼哥，沒資格說半句話。(取材自臉書)
是黃子佼愛徒Lulu(圖)表示不認識過去的佼哥，沒資格說半句話。(取材自臉書)

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