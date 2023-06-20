黃子佼停工 恐月損失14.2萬美元 影委會暫停合作
黃子佼直播爆料之後自殘送醫，他原本是影委會「金片子大賽」代言人，八度主持該活動頒獎典禮，終於當上代言人，如今影委會就為此事發聲，表明將暫停他的代言。
黃子佼與影委會合作愉快，無奈捲入性騷風暴，他也坦言自己有些病態，如今仍在醫院治療中。影委會則表示「由於黃子佼已經承認他犯的錯誤，現在人也被送到醫院，因此我們也將暫停他的代言人工作，但是金片子的其他宣傳及徵件活動仍會繼續進行。」
黃子佼與電影有不解之緣，更曾擔任過電影「愛到底」導演之一，也表明自己很喜歡短片，所以很榮幸可以成為短片競賽「金片子」代言人。
黃子佼遭爆性騷，他直播中坦承過錯，但也因為自殘送醫，目前還在住院中，而他手上節目目前有「未來少女」、「大老闆聯盟」及「佼心食堂」，另外東森「婚禮歌手」第二季預計7月開錄，如今可能統統喊停。
「未來少女」回應說，黃子佼請假；「大老闆聯盟」製作部總監也表示停錄，一切以黃子佼健康為主；「婚禮歌手」目前尚未有進一步消息。
黃子佼是記者會寵兒，平均一周有2場活動主持，他一場主持費用約6.5萬(台幣，下同，約2089美元)，活動費用則約30萬；而他主持節目一集行情約1集10萬，「佼心食堂」一集是7.5萬元，電台主持則是一集4000元；若他休養1個月，粗估損失可高達440萬元(約14.2萬美元)，相當驚人。
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