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蔡依林再登日本YT 網友直呼被療癒

記者林士傑╱綜合報導
蔡依林再度登上日本YT音樂頻道「THE FIRST TAKE」，演唱新單曲「親愛的對象」。(圖：THE FIRST TAKE提供)
蔡依林再度登上日本YT音樂頻道「THE FIRST TAKE」，演唱新單曲「親愛的對象」。(圖：THE FIRST TAKE提供)

台灣歌手蔡依林（Jolin）再度登上日本YT音樂頻道「THE FIRST TAKE」，演唱重新編曲的單曲「親愛的對象」，即便已是第二次挑戰，但她依然充滿緊張感，該曲歌詞細膩描述所有愛的關係，讓不少網友直呼被她的歌聲療癒。

「親愛的對象」是「關於我和鬼變成家人的那件事」電影主題曲，她說創作過程當中，就希望能夠傳達無論對方是親人、朋友、愛人或是寵物，只要兩個人清楚地對彼此存在的安全感，就是一種愛的關係。

談及以鋼琴重新編曲的版本，她說：「我覺得在鋼琴的演奏之下，可以呈現更深入地、很像在耳邊，跟一個親愛的人呢喃耳語的感覺。」

而她為了不讓嗓音靜止太久，事前待在休息室不停地暖嗓、講話，也不忘跟樂手老師搭配練習，好好熟悉不同風格的版本。過去較少有機會嘗試這種較單純、沒有太多舞台設計的音樂，Jolin很開心可以在「THE FIRST TAKE」唱些有故事、自己也被觸動的歌曲，「希望這是可以在夜晚陪伴你們的聲音，希望你們喜歡。」

此外，她在「THE FIRST TAKE」初登場演唱「玫瑰少年」，感動不少網友，留言區還出現不少日本粉絲表白，影片觀看次數已達240萬，歌曲則在各大數位平台上架。

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