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黃子佼核彈炸13藝人「吸毒、外遇」 他們回應了

分析：美中似欲改善關係 惟利益衝突勢難避免

懶人包／黃子佼核彈炸13藝人「吸毒、外遇、不認愛」 他們回應了

娛樂新聞組／綜合報導
台灣知名藝人黃子佼6月19日遭控強吻少女、騙拍裸照等風波。 (中通社)
台灣知名藝人黃子佼6月19日遭控強吻少女、騙拍裸照等風波。 (中通社)

台灣知名主持人黃子佼被爆出性騷，他在直播中徹底暴走，除了承認性騷黑歷史，還把13位藝人通通拖下水，包括大小S(徐熙媛、徐熙娣)、具俊曄、阿雅(柳翰雅)、范曉萱、周俊偉、曾國城、吳宗憲、夏宇童、唐綺陽、不具名好友及陶姓、賈姓女藝人等，他放話「我就是要說出來，我管你們去死。」擺明要一起玉石俱焚。以下懶人包整理藝人們的回應。

點名大S、小S、柳翰雅、范曉萱、周俊偉吸毒嗑藥

大小S透過經紀人發出聲明，表示對於黃子佼的不實指控深感遺憾，尤其是大S心臟不好，根本無法使用毒品，但念在過去多年情誼與黃子佼還在醫院急救，將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。阿雅也在微博表示將拿起法律武器保護捍衛自己的權益，拒絕陪葬。

阿雅在微博上聲明：「本人柳翰雅(阿雅)從未以任何形式使用違禁藥物、毒品，嚴守法律法規，關於他人對我誹謗中傷，我將拿起法律武器保護自己的正當權益。」

徐熙媛（大S）（左起）、黃子佼、徐熙娣（小S）年輕時的照片。(本報資料照片)
徐熙媛（大S）（左起）、黃子佼、徐熙娣（小S）年輕時的照片。(本報資料照片)

點名具俊曄硬塞嗑藥

未回應。

點名胡瓜、庹宗康坐過牢

未回應。

點名吳宗憲愛情觀很亂、欠錢不還、假面

吳宗憲稱已請律師準備提告，本來還覺得黃子佼很可惜，認為犯錯了認錯就好，沒想到竟扯到他身上，「這下他在圈子混不下去了，莫名其妙罵了那麼多人。」

吳宗憲放話將向黃子佼提告。(圖:中天提供)
吳宗憲放話將向黃子佼提告。(圖:中天提供)

點名曾國城古蹟後台抽菸喝酒

曾國城透過經紀人回應「喝酒抽菸是應該適地、適量，這是我應該注意的；現在對我而言，健康真的是最重要的事了。」

點名已婚女歌手出軌

線索不明未回應。

點名舞台劇好兄弟婚內出軌

黃子佼沒提全名，不過據了解這位兄弟也在Netflix「人選之人」劇中扮演黨部高層，是包庇性騷案件的關鍵人物。

陶晶瑩出席MUSIC MAKER 音樂主理人記者會。記者吳致碩／攝影
陶晶瑩出席MUSIC MAKER 音樂主理人記者會。記者吳致碩／攝影

點名陶姓藝人不承認交往、八卦問宥勝的事

王月替陶晶瑩表示，「陶子非常關心受害者，並表示她可以幫忙」。當時她們想到黃子佼封殺宥勝，代表他知道內情，所以陶子才傳訊詢問黃子佼，但黃已讀不回。陶晶瑩隨後轉發王月發文，也跟著寫下「只是想幫忙」，代表並無其他動機。

點名賈姓藝人倒追

賈永婕表示和黃子佼真的沒有關聯，賈靜雯則表示「我們不是當事人，希望受到創傷的人都能得到更多的愛和希望。」

點名夏宇童神經病不認交往

夏宇童在臉書上回應：「對於被提及，當時的公司已發過聲明，而大家都有各自的生活，不需也無需再多做討論，很謝謝大家的關心。」

星座專家唐綺陽。(記者林澔一／攝影)
星座專家唐綺陽。(記者林澔一／攝影)

點名唐綺陽「你難道都沒秘密嗎，有沒有傷害過別人的秘密？」

唐綺陽認為黃子佼現在是「內心黑暗噴發」：「連我客觀講星象都被波及，這已經是心理出問題的病徵了，如能促使他就醫、得到醫治，這就是宇宙對他最大的善意。」

黃子佼 性騷 小S

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