黃子佼認了性騷 Lulu發聲：對他的感謝並未因此減少

Lulu是黃子佼愛徒。（取材自臉書）

黃子佼 遭爆性騷 黑歷史，他直播中認錯道歉，接著便在家中自殘送醫，愛徒Lul黃子u黃路梓茵20日凌晨4點多發文，她表示不認識過去的佼哥，沒資格說半句話，但她入行後認識的佼哥，就是一個努力生活且無私提攜後輩的人。

Lulu說「沒錯，本來功過就不能相抵，雖然曾經的錯誤無法彌補，但我們很多後輩對他的感謝是沒有因此而減少的。」她感嘆這一連串的事件當中有很多靈魂都受傷了，「那些願意說出來的、願意道歉的，你們真的很勇敢，也辛苦了，希望你們都能在這之中找回力量，並且回歸平靜。」她同時謝謝張小燕姐也心疼孟耿如，希望大家都能把自己照顧好，多一點關懷、多一點良善。

以下為臉書 全文：

過去的佼哥我不認識

我沒資格說半句話

但從我進圈子之後所認識的佼哥

就是一個努力生活且無私提攜後輩的人

沒錯，本來功過就不能相抵

雖然曾經的錯誤無法彌補

但我們很多後輩對他的感謝是沒有因此而減少的

這一連串的事件當中有很多靈魂都受傷了

那些願意說出來的、願意道歉的

你們真的很勇敢 也辛苦了

希望你們都能在這之中找回力量並且回歸平靜

謝謝小燕姐也心疼耿如

希望大家都能把自己照顧好

多一點關懷 多一點良善

Love and peace