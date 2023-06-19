宥勝性騷妻早知？ 曾說「後悔3650次嫁他」

宥勝妻子慈惠曾說，後悔嫁給她大概3650次了。（取材自Instagram）

性騷擾 事件延燒，向來塑造老公、好爸爸形象的宥勝 ，一口氣遭爆對女員工「舔耳、揉胸」等誇張行徑，甚至有受害者指稱當時未能說出口，主要是顧慮宥勝的老婆正懷第二胎，目前外界也關心宥勝經紀人老婆回應，倒是有網友挖出他三年前夫妻受訪影片，當時宥勝妻慈惠曾透露，後悔嫁給他高達「3650次」。

宥勝在三年前YouTube頻道「宥勝去哪兒」中，有段影片回答網友Q&A，被問「外表帥氣，身旁應有不少女生主動追求，為何選擇蕾媽共度一生」，當時宥勝答：「因為她願意縱容我的任性」，妻則答：「選擇他的最大原因，他是一個想法很多的人， 對於我來說，他是一個很互補的人」。

被問是否後悔嫁給宥勝，妻回：「後悔大概3650次了」，表示生活中充滿許多「驚嚇」，對照如今爆出性騷事件，宥勝妻子慈惠應該驚嚇很大。

宥勝2015年與經紀人結婚，婚後他經常在社群 平台分享家庭生活，宥勝第一次見到妻子，覺得這個女生皮膚黝黑，感覺嚴肅、難以親近，完全不來電，後來兩人互動像「兄弟」，身為經紀人的慈惠，有時還會為了讓宥勝去約會，還幫忙cover。

宥勝直言，當時身邊「女伴甚多」，一點也沒當老婆是異性，慈惠也說：「我不是他的菜。」直到後來宥勝看到對方為自己賣命到住院，知道身邊的這個女人願意為他付出很多，慢慢感覺兩人感情「不只是革命情感」，於是開始思考「在一起」的狀況會是怎樣。

影片中，宥勝也提到，後來某次，他與一名自己的愛慕者及共同好友一起到國外一個水上屋度假村，在當地進行類似「靈修」的活動，他和塔羅師在「靈性的互動」後，發現內心浮現的是慈惠的身影，宥勝當天就向她告白，說起這段，兩人都覺得相當戲劇化。