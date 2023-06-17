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記得她們嗎？「4 in Love」合體 楊丞琳眼歪嘴斜展高EQ

記者梅衍儂／綜合報導
左起黃小柔、楊丞琳、張棋惠、冷嘉琳。（記者王聰賢／攝影）
左起黃小柔、楊丞琳、張棋惠、冷嘉琳。（記者王聰賢／攝影）

楊丞琳17日起一連兩天在台北小巨蛋舉辦演唱會，相隔三年返場，她造型全數換新，兩天耗資7位數字換上7套戰袍，並加入10首新曲目滿足粉絲，更找來解散超過20年的「4 in Love」成員合體，掀起近萬名歌迷回憶殺。

楊丞琳與冷嘉琳、黃小柔、張棋惠四人以團體身分齊聚一堂「首次攻蛋」合唱「一千零一個願望」，四人五年前在楊丞琳巡演香港紅墈場時首次合體，這次趁著台北演唱會重啟，楊丞琳再次號召三位好友一同站上台北小巨蛋，四人唱起招牌歌「一千零一個願望」默契十足，張棋惠及黃小柔都笑說：「繼上次紅墈演唱會後，我們就很期待再合體，感謝丞琳邀請，也感謝她再給我們動力減肥」。

楊丞琳表示五年前的巡演叫「青春住了誰」，這次則是為了出道周年舉辦，「我出道開始就是有她們三個陪我，這次演出早就想了很久要把她們請回來。」黃小柔說上次才剛生完小孩三個月就站上紅館，自己簡直「胖歪」。

楊丞琳回憶2020年「4 in Love」合體拍攝「像是一顆星星」MV，冷嘉琳是四人中作息最正常的，因此當天熬夜冷嘉琳累得直打瞌睡。張棋惠相當搞笑，直說當年四人是「是實力派唱跳組合」，楊丞琳一臉尷尬說：「我不敢說啦，還有很大的進步空間。」張棋惠和台下老公打招呼，居然喊成「阿公」，笑翻全場，而她近來也推出個人solo單曲叫「忘記關火」，笑說：「我有一次忘記關瓦斯17個小時，真的很危險，才有了這樣的靈感。」楊丞琳還讓她當場打歌來一段唱跳。

黃小柔笑說楊丞琳的腹肌從小就有，「現在多了一份瘦、美麗、女人味，所以接下來不管你去哪裡，都要帶著我們的祝福。」一席話差點惹得楊丞琳淚崩。

除了昔日成員合體，楊丞琳也很會開自己玩笑，她日前因跳舞表情遭網友狠酸，今唱完「理想情人」靠近觀眾席表示可以跟歌迷自拍，還幽自己一默：「拍我眼歪嘴斜也沒關係，我眼歪嘴斜的照片還不夠多嗎？」

她還掏心勉勵歌迷：「我們每個人都會遇到很多同樣的事情，只是我們在不同的行業、不一樣的年紀、不一樣的性別，但是不代表我們要一樣，我們可以不一樣。」

她說：「不見得所有人都認同你，你可能也沒辦法得到你一直渴望得到的期待，但無論如何我們都要懂得好好過生活、努力工作，然後用力地去實踐自己的夢想，自己綻放自己的路最重要。」

左起黃小柔、楊丞琳、張棋惠、冷嘉琳，四人合體讓台下歌迷相當感動。（記者王聰賢／攝...
左起黃小柔、楊丞琳、張棋惠、冷嘉琳，四人合體讓台下歌迷相當感動。（記者王聰賢／攝影）
左起黃小柔、楊丞琳、張棋惠、冷嘉琳，昔日「4 in Love」成員在演唱會上合體...
左起黃小柔、楊丞琳、張棋惠、冷嘉琳，昔日「4 in Love」成員在演唱會上合體。（記者王聰賢／攝影）

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