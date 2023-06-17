許傑輝黑歷史曝光 性騷曾驚動公視高層「嚴厲警告」

許傑輝曾反串模仿過唐綺陽，變男變女功力一流。（本報資料照片）

許傑輝性騷擾 黑歷史連環爆，日前黯然退出演藝圈。現在不僅多名女星受害，連公視的節目同仁也遭他騷擾，驚動兩任電視台經理對他發出警告。

許傑輝被爆料在主持兒少節目「下課花路米」期間，連連騷擾女同事，而且「在公視待10年以上的老員工幾乎都知情」。對此，公視立刻進行了解，雖然當年的員工部分已經離職，但公視在追查後，回應表示當時主管曾介入了解，並嚴厲勸誡許傑輝，下最後通牒「再犯就走人」，並在節目轉型時，未再繼續節目主持合約。

許傑輝。（本報資料照片）

製作人王偉忠另證實，當年許傑輝離開「全民最大黨」也和性騷擾有關，不過許傑輝4個月前上小S 主持的「小姐不熙娣」說法完全不同，大言不慚控訴自己遭「最大黨」排擠，因其他班底不求進步而選擇「主動離開」。

昔日「最大黨」其他老班底早就看不下去，對許傑輝爆料過去節目的做法深感不以為然，不能為了上節目，就去否定過去的同事」。如今真相大白，許傑輝是遭投訴性騷擾才請辭離開，也還給「最大黨」一個公道。

受害者之一的短今隨啦啦隊出席商業表演，未免模糊焦點，經紀人婉拒受訪，對許傑輝退出演藝圈一事低調表示：「跟我們沒有關係，那是他自己的選擇，我們只是發聲而已，沒有要做任何事情。」