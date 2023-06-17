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賴琳恩遭男星性騷 導演也擋不了

記者楊起鳳／綜合報導
賴琳恩痛訴曾遭某男星上下其手。（取材自Instagram）
賴琳恩痛訴曾遭某男星上下其手。（取材自Instagram）

演藝圈因許傑輝爆出連環性騷案件成為討論焦點，新戲「鬼之執行長」試片會上名模賴琳恩就痛訴曾遭某男星上下其手，而指控許傑輝性騷的黃云歆則是張立昂合作過的朋友，他表示看了臉書才知道。

賴琳恩說，性騷擾的程度就是本人感覺不舒服，她在演藝圈遇到不少，藉工作試戲會特別挑親密戲，在戲拍的當中更是很難喊卡，她建議大家如果這個人很奇怪，要適度地運用表情或是口氣拉開一段距離，最好不要單獨相處。

她透露當時性騷的男演員目前還「在線上」，她說：「可能他感覺來了，跟當初溝通的尺度不一樣。現場大家都看得出來，導演有試圖阻止，他說好，但是開始時又感覺來了！」之後她把該名男星拉成黑名單，老公也知道這件事，但因很難有證據，就是以後不要再碰到。她也曾在公眾場合，導演一個醉意來了，就牽著她的手然後怎麼抽都抽不掉，重點是導演老婆還在旁邊。

女星黃云歆控訴，10年前曾被許傑輝要求繳交「性感作業」，並要巧克力夾胸。和黃云歆是朋友的張立昂表示，他最近忙著拍「鬼之執行長」，幾乎沒時間看臉書，「昨天才看到她發文，之後會去打電話關心一下。」

姚以緹之前和許傑輝同時上節目，她說當時許傑輝只是交流演出作品的想法，推薦她去演喜劇，她說許傑輝爆出性騷事件後，她沒有去認定他是甚麼樣的人，這屬於他個人私事，當成為新聞議題後，當事人應該去面對去正視。

性騷擾 導演 臉書

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