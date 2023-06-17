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林哲熹險成乩身 如同漂在氣泡飲中「漂起來」

記者杜沛學／綜合報導
林哲熹演出「地獄里長」時，也治癒了失去奶奶的傷痛。（記者吳致碩／攝影）
林哲熹演出「地獄里長」時，也治癒了失去奶奶的傷痛。（記者吳致碩／攝影）

林哲熹在「地獄里長」中有靈異體質，面臨許多生死情感，也遭遇最親的奶奶意外過世，他透露，拍攝「地」劇前一年，也歷經奶奶過世，原本以為自己已能面對，結果在土坡場景演出尋找奶奶屍體、躺地痛哭的戲碼時，哭到下戲都收不回，「分不出來到底是我自己，還是角色在走情緒。」

林哲熹形容，那一年來一直把痛失奶奶的悲傷情緒壓著，結果透過角色，好像啟動了「身體保護機制」，讓他不要再壓抑，當下他哭到理智線斷掉，把悲痛情緒全都炸出來，下戲之後仍坐在片場狂哭，但發洩過後覺得被療癒了。劇中對奶奶留有遺憾，戲外是否也有想再遇到、彌補遺憾的已故親友？林哲熹認為，遺憾也是與人關係的一部分，就算真的再見一面，終究還是要學會接受失去對方。

至於靈異體質，林哲熹驚曝自己差點成為「乩身」，有一次到廟裡，突然有種「快上身的感覺」，「整個人很像泡在氣泡飲料裡面，快漂起來。」旁邊的友人後來告訴他，當時他全身在搖晃，口中一直喊：「不要！我還沒準備好。」才「退駕」，林哲熹說：「我沒有想要這個體質，因為覺得有了也幫不了別人，後來就真的再也沒這個感覺了。」

不過有時候很累時，還是會看到一些靈異現象。林哲熹分享，有一陣子工作很累，朋友建議他上陽明山泡湯放鬆，他半夜開車上山，當時霧超大，他也頭很暈，突然在半路上看到一對戴橘色帽子的小學生，然後有一台巴士往祂們衝撞。林哲熹嚇壞了，趕緊調頭開下山，至今仍心有餘悸喊：「我怕再不走，就下不了山了。」

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