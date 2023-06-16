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蔡依林超節儉 一件洋裝穿8年 登機箱用到已停產

娛樂新聞組／綜合報導
蔡依林的洋裝8年前在希臘穿過（見圖），8年後又穿到越南旅遊。（取材自臉書）
蔡依林的洋裝8年前在希臘穿過（見圖），8年後又穿到越南旅遊。（取材自臉書）

蔡依林（Jolin）近來與家人前往越南旅行，常在社交平台分享許多美照。有眼尖網友發現，其中蔡依林穿的某件洋裝8年前就穿過，讓網友忍不住直呼她8年來身材一直沒變，該留言更意外釣出蔡依林親回應。

蔡依林近來前往越南旅遊，常在社群平台分享當地美照，有網友發現她此趟出遊穿著8年前的洋裝，該洋裝是一件套菱格紋的露背細肩帶；該網友發現後驚喜留言說：「姐2015去希臘好像有穿，背殺只有更殺。」蔡依林則回說：「對耶！」還有網友留言表示：「蔡依林就算拍照技術很普通但還是漂亮。」蔡依林回應2字說：「好的。」讓許多網友笑翻。

據悉，Jolin此次和媽媽、姊姊等家人同遊越南峴港、會安等地、大嗑海鮮，全家人還穿著越南傳統服飾「奧黛」，逗趣齊跳BLACKPINK成員Jisoo的「花朵舞」，Jolin也PO出自己在泳池裡穿著透視泳衣的火辣照片，算是在即將展開的大陸巡演前好好旅遊充電一番。

儘管Jolin已貴為天后，但她還是相當節儉、念舊，她跑通告時，工作人員都會帶著一個已停產的RIMOWA登機箱，而這個要價台幣2萬元（約651美元）的登機箱已經停產，但Jolin還是照樣使用，一用就超過8年。

蔡依林的洋裝8年前在希臘穿過，8年後又穿到越南旅遊（見圖 ）。（取材自臉書）
蔡依林的洋裝8年前在希臘穿過，8年後又穿到越南旅遊（見圖 ）。（取材自臉書）

蔡依林 越南 社群

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