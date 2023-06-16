許傑輝「火寮一哥」不會被賜死 「婆婆」劇組爆恐換角

許傑輝(右)飾演的「火寮一哥」將換角。（圖：公視提供）

許傑輝捲入多起性騷擾 紛爭，宣布退出演藝事業，衝擊最大的便是正拍攝中的「我的婆婆怎麼那麼可愛」第二季，公視已宣布：「自今日起暫緩拍攝，進行換角，並另覓適合人選後復拍。」製作人陳慧玲嘆，這幾天想過各種可能性，已有一些心裡準備，這是最壞的一種結果，被告知當下覺得「天上飛過一片烏雲」。

因許傑輝的退出，整個劇組停擺，傳粗估將損失台幣300萬（約9.7萬美元），但陳慧玲後來又說，事情發生得突然，還沒來得及清查到底會損失多少，是否等到找到接替許傑輝「火寮一哥」的人選後才復拍？她也說不準，因有一些場景費已經付了，可能還是要先去拍，目前只能隨機應變。

許傑輝說要退出演藝圈後，外界也猜測是否可能「賜死」他飾演的「火寮一哥」一角，陳慧玲說：「因為我不是邊播邊拍，已經有一個很周延的劇本了，如果要賜死這個角色，整個劇組可能又要等半年到一年才能再開拍。」損失將更慘重，因此排除這個選項。

許傑輝涉入多起性騷擾紛爭，宣布「退出演藝事業」，與他在「我的婆婆怎麼那麼可愛」中上演黃昏戀的鍾欣凌也被問到看法，回應：「好好面對、處理，照顧好家人。」