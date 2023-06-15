我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷貧富差 最富8個家庭財富是底層50萬家庭的6倍

聯準會暫停升息 房貸利率將持穩 卡債族短期不會減壓

回鍋再扮夫妻 張玉嬿、林煒有戀愛感覺

記者杜沛學／台北報導
張玉嬿(左)、林煒最近在新戲裡再度扮演夫妻。（記者王聰賢／攝影）
張玉嬿(左)、林煒最近在新戲裡再度扮演夫妻。（記者王聰賢／攝影）

張玉嬿與林煒昔日在28年前「花系列─七夕花」中是一對怨偶，18年前也在「我最愛的人」演一對，近來又在「因為你如此耀眼」成夫妻、郭雪芙的父母，張玉嬿直呼，兩人只有在工作接觸，私下不會聯絡，但一遇上就有熟悉感，重回年輕時期談戀愛的感覺。

戲外有「第一媳婦」之稱的張玉嬿，卻「萬年單身」，覺得結婚不是必然的選項，日子過好、身體照顧好，就很滿意現狀；不過也不排斥未來「可能性」，「但是一定要是好的，不要來找麻煩。」她跟「國師」唐綺陽是大學同學，是否有請對方幫忙算一下感情運？她笑說，唐綺陽曾評「妳的命太奇怪了」，就不幫她算，而同班同學也大多數都單身，或是結婚又離婚，因此她覺得「沒有對照的壓力」。

林煒與CEO女友劉灼梅交往4年，被問是否還會再婚？他笑說：「不知道。」還是把重心放在演藝事業與副業。他在劇中把女兒寵成公主，戲外是否也會如此？他答：「盡力吧。」23歲的女兒林愷鈴如今也出道當藝人，林煒表示，女兒18歲上大學之後，就盡量讓孩子多外出磨練、獨立思考解決問題，也因此比較獨立；至於是否會提醒女兒在工作場合要小心被吃豆腐？林煒說：「她媽媽會教。」

CEO

上一則

「基地2」科幻視覺效果升級 挑戰多重世界觀

下一則

拍戲誤傷唐詩逸 向佐道歉挨轟「作秀」

延伸閱讀

宋仲基當爸 曬父子牽手照報喜：像作夢

宋仲基當爸 曬父子牽手照報喜：像作夢
和小王「交換日記」曝光 廣末涼子：想要你

和小王「交換日記」曝光 廣末涼子：想要你
宋仲基當爸了 喜曬「小手照」 寶寶性別曝光

宋仲基當爸了 喜曬「小手照」 寶寶性別曝光
廣末涼子「出軌日記」大膽露骨：舒服…想要你

廣末涼子「出軌日記」大膽露骨：舒服…想要你

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
范怡文。（記者王聰賢/攝影）

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

2023-06-10 17:40
李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女。（取材自微博）

李亞鵬嫩妻嫌他有「重大缺點」網友：難怪王菲要離

2023-06-09 20:55
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
何超儀(左)與陳子聰結婚20年來十分恩愛。(取材自微博)

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

2023-06-11 21:30

超人氣

更多 >
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
買這六用品 一元店比好市多划算

買這六用品 一元店比好市多划算
快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了
不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500

不懂英文吃虧？南加華女存5200 銀行改成2500