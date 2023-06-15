回鍋再扮夫妻 張玉嬿、林煒有戀愛感覺

張玉嬿(左)、林煒最近在新戲裡再度扮演夫妻。（記者王聰賢／攝影）

張玉嬿與林煒昔日在28年前「花系列─七夕花」中是一對怨偶，18年前也在「我最愛的人」演一對，近來又在「因為你如此耀眼」成夫妻、郭雪芙的父母，張玉嬿直呼，兩人只有在工作接觸，私下不會聯絡，但一遇上就有熟悉感，重回年輕時期談戀愛的感覺。

戲外有「第一媳婦」之稱的張玉嬿，卻「萬年單身」，覺得結婚不是必然的選項，日子過好、身體照顧好，就很滿意現狀；不過也不排斥未來「可能性」，「但是一定要是好的，不要來找麻煩。」她跟「國師」唐綺陽是大學同學，是否有請對方幫忙算一下感情運？她笑說，唐綺陽曾評「妳的命太奇怪了」，就不幫她算，而同班同學也大多數都單身，或是結婚又離婚，因此她覺得「沒有對照的壓力」。

林煒與CEO 女友劉灼梅交往4年，被問是否還會再婚？他笑說：「不知道。」還是把重心放在演藝事業與副業。他在劇中把女兒寵成公主，戲外是否也會如此？他答：「盡力吧。」23歲的女兒林愷鈴如今也出道當藝人，林煒表示，女兒18歲上大學之後，就盡量讓孩子多外出磨練、獨立思考解決問題，也因此比較獨立；至於是否會提醒女兒在工作場合要小心被吃豆腐？林煒說：「她媽媽會教。」