我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華人區購物中心 非裔、白人少女結夥搶劫

快看世界／民調：美國人認為 身家220萬才算有錢人

許傑輝又捲性騷 要求學生「巧克力夾乳溝」、交性感作業

記者楊起鳳／即時報導
許傑輝又捲性騷。(本報資料照片)
許傑輝又捲性騷。(本報資料照片)

台灣資深演員許傑輝涉性騷擾持續延燒，繼有學生指控上課教導「做愛發聲」後，又有女星黃云歆指控曾被他要求「乳溝夾巧克力」感到不舒服。

黃云歆在臉書上發長文指控，10年前以舞者身分甄選上了一部舞蹈劇，是由許傑輝導演的「臺灣舞孃」，卻被要求穿著性感「交作業」，幸賴女星小嫻出面相救。還有一次是許傑輝拿著巧克力在黃云歆胸部面前低聲說：「妳可以夾的住嗎？」黃云歆說曾詢問過律師，因為沒有錄音證據所以無法提告，她說出來這些經過只是想不要讓其他後輩受傷。

小嫻在黃云歆臉書下回應好勇敢，好心疼妳當時承受的壓力和恐懼，希望未來的孩子們在職場上不要有這些遭遇。」

許傑輝正拍攝的「我的婆婆怎麼那麼可愛」第二季製作人陳慧玲坦言因此事全劇組15日停拍一天，之後也會先調開許傑輝的戲分，先拍攝其他人，暫避風頭。

陳慧玲透露，許傑輝14日仍到劇組拍攝，但並未多談及性騷擾問題。至於停拍以及暫調許傑輝戲份，是因陳慧玲認為，「我」劇是一部喜劇，許傑輝目前的心情及狀況或許不適合拍攝，15日原本安排許傑輝的戲份頗多，因此臨時喊卡一天。至於未來他的角色走向，陳慧玲語帶保留稱，目前談論這些都「還太早」，需要一些時間思考，也要跟公視再討論。

據中時電子報報導，許傑輝回應黃云歆的指控說：「如果真的造成有人的不舒服與困擾，他誠懇道歉，也請他們可以循正常法律途徑提告，或許會還他們公道。」他表示當時他是「台灣舞孃」導演，責任就是把劇導好，覺得哪個環節做得不夠好，達不到標準，當然只能鼓勵、舉例、或親自演示給她們看。可能當年「跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤，但真的沒有雜念，如果對方覺得不妥，應該還有監製可以去反應。」

性騷擾 導演 臉書

上一則

不倫毀形象…福原愛爆收入銳減 豪宅出租、領時薪度日

延伸閱讀

性騷擾受害人只有5歲 台52歲色男愛伸鹹豬手 重判8月

性騷擾受害人只有5歲 台52歲色男愛伸鹹豬手 重判8月
性騷風暴狂捲 林飛帆退選 藍營批為求止血怯戰

性騷風暴狂捲 林飛帆退選 藍營批為求止血怯戰
恐有未爆彈 綠憂林飛帆成林智堅翻版

恐有未爆彈 綠憂林飛帆成林智堅翻版
街上突抱過路女 橙縣警追性騷男

街上突抱過路女 橙縣警追性騷男

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
席琳狄翁曾是樂壇紅牌天后，所到之處常是目光焦點。（路透資料照片）

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

2023-06-12 08:53
范怡文。（記者王聰賢/攝影）

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

2023-06-10 17:40
李亞鵬與小19歲的海哈金喜再婚並生下一女。（取材自微博）

李亞鵬嫩妻嫌他有「重大缺點」網友：難怪王菲要離

2023-06-09 20:55
趙麗穎(後)、馮紹峰離婚兩年，首度同框帶兒子吃飯。(取材自微博)

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

2023-06-13 20:46
何超儀(左)與陳子聰結婚20年來十分恩愛。(取材自微博)

賭王千金何超儀爆老公重病 血管撕裂昏迷20天

2023-06-11 21:30

超人氣

更多 >
可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

可望取代偉哥…助勃凝膠無需處方可買到 塗抹15秒見效

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了

趙麗穎馮紹峰離婚後首度同框 影片曝光網卻怒了
密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它

密州男吃生蠔送命 專家：全美95%海鮮致死都因它
自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦

自助機台也得給？ 美國小費文化漸越界遭厭倦
66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了

66%美國人討厭「強索小費」 給的金額和頻率都減少了