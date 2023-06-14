許傑輝又捲性騷 要求學生「巧克力夾乳溝」、交性感作業

許傑輝又捲性騷。(本報資料照片)

台灣資深演員許傑輝涉性騷擾 持續延燒，繼有學生指控上課教導「做愛發聲」後，又有女星黃云歆指控曾被他要求「乳溝夾巧克力」感到不舒服。

黃云歆在臉書 上發長文指控，10年前以舞者身分甄選上了一部舞蹈劇，是由許傑輝導演 的「臺灣舞孃」，卻被要求穿著性感「交作業」，幸賴女星小嫻出面相救。還有一次是許傑輝拿著巧克力在黃云歆胸部面前低聲說：「妳可以夾的住嗎？」黃云歆說曾詢問過律師，因為沒有錄音證據所以無法提告，她說出來這些經過只是想不要讓其他後輩受傷。

小嫻在黃云歆臉書下回應好勇敢，好心疼妳當時承受的壓力和恐懼，希望未來的孩子們在職場上不要有這些遭遇。」

許傑輝正拍攝的「我的婆婆怎麼那麼可愛」第二季製作人陳慧玲坦言因此事全劇組15日停拍一天，之後也會先調開許傑輝的戲分，先拍攝其他人，暫避風頭。

陳慧玲透露，許傑輝14日仍到劇組拍攝，但並未多談及性騷擾問題。至於停拍以及暫調許傑輝戲份，是因陳慧玲認為，「我」劇是一部喜劇，許傑輝目前的心情及狀況或許不適合拍攝，15日原本安排許傑輝的戲份頗多，因此臨時喊卡一天。至於未來他的角色走向，陳慧玲語帶保留稱，目前談論這些都「還太早」，需要一些時間思考，也要跟公視再討論。

據中時電子報報導，許傑輝回應黃云歆的指控說：「如果真的造成有人的不舒服與困擾，他誠懇道歉，也請他們可以循正常法律途徑提告，或許會還他們公道。」他表示當時他是「台灣舞孃」導演，責任就是把劇導好，覺得哪個環節做得不夠好，達不到標準，當然只能鼓勵、舉例、或親自演示給她們看。可能當年「跟團員講的那些話或許太直白、嘴賤，但真的沒有雜念，如果對方覺得不妥，應該還有監製可以去反應。」