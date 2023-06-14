許瑋甯首談「人生幸福學」 奔四前許願接拍女殺手

許瑋甯擔任六月號「女人我最大」策展封面人物。(圖:TVBS提供)

38歲的台灣女星許瑋甯 近年擺脫刻板印象、戲路大開，被問及目前最想挑戰的角色，許瑋甯毫不考慮回答：「我很想嘗試女殺手類型的動作片！我過去的角色都需要深入詮釋心理狀態，但動作片除了心理狀態外，身體狀態也非常重要，應該會加倍辛苦，不過我個人有點完美主義，所以如果真的有這個機會，我一定盡力做到最好！」

當時許瑋甯接續拍完幾部懸疑驚悚作品，她發現「我無法回歸正常生活，覺得整個人不在自己身體裡，花了長時間調適休息，並透過運動、花精療癒，反正對身心好的事都做了，才慢慢回歸正常」，然而近期因為工作團隊的信任並給予發揮空間，令許瑋甯驚訝發現已可自在詮釋角色：「以前我會設想、模擬角色狀態，不過近期我發現不用特別強迫自己，可以自在的內化，而且情緒是猛烈的，有時候情緒上來甚至還會嚇到我自己，但在拍攝現場能感受到大家屏氣凝神，跟著自己走進劇情裡，一起感受我當下的感受，我覺得這股力量超級感動，因為妳會知道妳成功把大家帶進故事裡了！」

出道20年，漸漸不在乎外界眼光的許瑋甯最想告訴自己：「妳做得很好了！妳很棒！」這對一路走過事業低潮與感情挫折的許瑋甯來說其實並不容易，她也暖心呼籲粉絲：「要多關注自己的感受，相信自己、永遠不要從外人的角度來認定自己的樣子，不要讓人影響你的決定，最重要的是吃好睡好，我想這就是愛自己最好的方式」。