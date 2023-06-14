彭佳慧驚曝身體出狀況 暴瘦剩43公斤 金曲獎前急增重

彭佳慧下月將在高雄巨蛋開唱。(記者吳致碩／攝影)

台灣歌手彭佳慧首度發行客語專輯「我在客廳做的夢」，一口氣入圍 今年金曲獎最佳客語歌手、最佳客語專輯和年度專輯3大獎項，她今（14）表示已為下月紅毯備好戰袍，暗示「7月大熱天就不要穿太多」；令人驚訝的是金曲獎前她竟然想要增重，想從目前的43公斤增加到47公斤。

彭佳慧首度跨足客語界就入圍，且一次3獎相當開心，坦言最想拿最佳客語專輯獎，她說：「謝謝評審聽到了我的努力，我唱了20幾年，要繼續唱下去除了自己要非常努力與時俱進，獎項要給我們也是一個不容易的事。」她要證明客語音樂也可以很流行、很時尚 ，對她而言最大的挑戰是「如何在客語音樂突破大家對語言的陌生，要唱得讓觀眾不覺得奇怪生硬」，她也很高興自己努力完成。

不過近來她身體有些虛弱，胃食道逆流加上胃酸過多，162公分高的她體重下滑到43公斤，「我也沒有少吃，但體重就是上不去，我有固定運動，有點肉的話比較好練出線條。」說到金曲戰袍，露腿露背對她來說不是問題，「但我不露肚子，我生過小孩覺得肚皮不夠漂亮，這是我最沒自信的地方。」