陳綺貞前男友控霸凌 圈內好友出面抱屈

陳綺貞(左起)、徐佳瑩、許哲珮、陶晶瑩、林依晨聚會。（取材自臉書）

陳綺貞遭昔日音樂伴侶鍾成虎發文控訴受到對方精神虐待，並指她霸凌 同事，但圈內好友則紛紛出面替陳綺貞抱屈。五月天阿信罕見發聲：「我堅信那些堅信都依然美好。」一句話反擊流言蜚語，以實際行動力挺陳綺貞。陶晶瑩發出與陳綺貞、徐佳瑩、許哲珮、林依晨聚會的照片，並寫道「難道誰大聲就贏？惡人先告狀的速度超乎想像」，陳綺貞的好友作家賴宇凡也聲援，點出陳綺貞最大問題：「不懂得自保，被欺騙多年不自知」。

陶晶瑩13日在臉書 放上與陳綺貞等人聚會的照片，寫下最近社會動蕩不安的事件，她反思：「這世界不知道從什麼時候開始，變成一個激情、失去理性的大漩渦，不明究裡的憤怒、酸、惡意攻擊，讓真相和謊言都攪在一起，加害者大言不慚繼續作秀、最後失去了公理正義。」

陶晶瑩質疑：「難道誰大聲就贏？惡人先告狀的速度超乎想像；已經壞事做絕還要戴上偽善的面具，裝、演，維護殘存的尊嚴、企圖說服還有一些願意相信他們的良善之人。」最後她說還好有法律，「任你舌燦蓮花，也要面對呈堂證供」。

陳綺貞的文青女神形象蒙塵。（本報資料照片）

阿信在臉書發文，開頭說道：「兩個好的人，一段好的感情，一趟好的旅程與合作，分離的時刻，必然會有漫長的疼痛與焦慮，持續地相互影響著。有些感情是在青春時熱烈暈眩，在入秋時淡定平緩；有些則是相反。」雖然未在文內表明自己提及的對象，卻引用了陳綺貞《殘缺的彩虹》的歌詞。向來鮮少談論時事的阿信，之後又二度開口表示：「『黑化的陳老師』這麼酷的人物設定只能是我，沒人能跟我搶。」