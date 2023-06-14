陳綺貞前男友控霸凌 圈內好友出面抱屈
陳綺貞遭昔日音樂伴侶鍾成虎發文控訴受到對方精神虐待，並指她霸凌同事，但圈內好友則紛紛出面替陳綺貞抱屈。五月天阿信罕見發聲：「我堅信那些堅信都依然美好。」一句話反擊流言蜚語，以實際行動力挺陳綺貞。陶晶瑩發出與陳綺貞、徐佳瑩、許哲珮、林依晨聚會的照片，並寫道「難道誰大聲就贏？惡人先告狀的速度超乎想像」，陳綺貞的好友作家賴宇凡也聲援，點出陳綺貞最大問題：「不懂得自保，被欺騙多年不自知」。
陶晶瑩13日在臉書放上與陳綺貞等人聚會的照片，寫下最近社會動蕩不安的事件，她反思：「這世界不知道從什麼時候開始，變成一個激情、失去理性的大漩渦，不明究裡的憤怒、酸、惡意攻擊，讓真相和謊言都攪在一起，加害者大言不慚繼續作秀、最後失去了公理正義。」
陶晶瑩質疑：「難道誰大聲就贏？惡人先告狀的速度超乎想像；已經壞事做絕還要戴上偽善的面具，裝、演，維護殘存的尊嚴、企圖說服還有一些願意相信他們的良善之人。」最後她說還好有法律，「任你舌燦蓮花，也要面對呈堂證供」。
阿信在臉書發文，開頭說道：「兩個好的人，一段好的感情，一趟好的旅程與合作，分離的時刻，必然會有漫長的疼痛與焦慮，持續地相互影響著。有些感情是在青春時熱烈暈眩，在入秋時淡定平緩；有些則是相反。」雖然未在文內表明自己提及的對象，卻引用了陳綺貞《殘缺的彩虹》的歌詞。向來鮮少談論時事的阿信，之後又二度開口表示：「『黑化的陳老師』這麼酷的人物設定只能是我，沒人能跟我搶。」
對於針對陳綺貞的指控，曾一起工作多年的前員工透露，「我認識多年的綺貞，真的是一個非常好的人！我相信到現在也是。」前員工更列舉5點分享自己所認識的陳綺貞，不只會燉雞湯給同事喝，還會分送同事心愛的蛋糕，也說：「知道我經歷難過的事情時，透過一些可愛的小方式給我鼓勵的人。」
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