小S想陪女兒留學 難捨演藝事業

小S出席記者會，不忘再調侃林志玲。（記者王聰賢／攝影）

小S （徐熙娣）近日出席醫美記者會，被問到林志玲 日前在蔡康永節目上宣布退出演藝圈，她開心表示「我百分百支持，愈快愈好，而且她小孩還很小，正是需要媽媽的時候。」那等小孩大了，會支持林志玲復出嗎？她又開玩笑：「到時候她都70歲了吧，和老公好好享受兩人世界就好。」她坦言也想過要陪大女兒Elly（許曦文）出國讀書，但實在放不下演藝事業，只能作罷。

小S說，Elly念的是雙語學校，未來勢必會出國讀書，但她只要想到女兒要離開自己身邊，就會忍不住鼻酸：「想到這件事情我就是……她是我第一個女兒，她很幼稚又很貼心，想到這件事，每次一想心頭一酸，我會說『媽媽要陪妳去，陪妳去一年、兩年，妳讀大學我要在旁邊念語言學校』。」但她很快就恢復理智「可是放棄演藝事業又很可惜，如果有能力讓大家開心，Why not？」打算到時候陪讀一個月，再回台繼續過巨星生活。

小S14日滿45歲，她表示已經約好媽媽和姊姊、女兒及老公大家一起吃飯，她說到了這個年紀，對於過生日這件事已經沒有太多熱情，尤其厭惡收到生日禮物，「我話可能說得有點重，但我真的非常非常討厭別人送禮物，就算送我紅酒我也不要。」問她若老公送的是鑽戒呢？「那表示他不了解我，我身上從來不會戴任何飾品。」