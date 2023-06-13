教學被指「不舒服」 許傑輝PO文說明

資深表演老師許傑輝，疑似遭到學生不滿發文。（本報資料照片）

台灣近來因性騷擾 事件，掀起MeToo巨浪。以「我的婆婆怎麼那麼可愛」入圍 金鐘獎的許傑輝，曾是大陸小虎隊TFBOYS專任表演老師。過去在「全民大悶鍋」、「全民最大黨」中扮演王永慶而有模仿天王之稱，疑似也被學生投訴上課過程因聲音表情教學「不舒服」，許傑輝日前深夜於社群 上針對此事發聲明道歉。

有學生疑似發表「關於我上過最不舒服的表演課」文章，讓許傑輝立即於第一時間發表聲明道歉，他在聲明中表示，「十年前的表演訓練課程、或許是在某一堂的聲音開發課程中，選用了特殊的角色聲音模擬、公開示範或公開練習令學生感到不舒服及不適的兩性聲音。聲音課程上沒有肢體碰觸，僅讓同學們各自發聲，但在選用聲音的層次配音想像與舉例，的確有欠考量、不應該有這樣的演練。這是身為表演指導老師在課程規畫中缺思考周全、以及當下沒有謹慎注意到的，並且之後也沒有適樣的課程內容發生，在這裡向課堂中的學生，對於他們感受到不舒服或不悅的地方、誠感鄭重地道歉『對不起』！」

許傑輝表示，一直以來專注開發不同的上課方式與可能性，不僅限於單純的聲音或是角色揣摩等、甚至到殊呼吸課、血漿課、溺斃恐懼課、劍道課、翻滾課……等多元課程。近年的上課，也僅以實際劇組劇進行表演設計課程為主，經過這次的反應，讓我也有更多的反省與學習，再次誠感的道歉。

許傑輝的貼文一出，有力挺他的網友表示「所以要中規中矩的教、表演才可以」、「草木皆兵」、「去學皮影戲好了」，也有網友表示「老師教的都很受用，幫助我很多」，讓他勿受波瀾，繼續堅持。