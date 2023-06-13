舊愛鍾成虎怒揭假面 陳綺貞要求道歉

陳綺貞在歌壇被封為「文青女神」。（本報資料照片）

陳綺貞從出道以來一直被封為「文青女神」，與製作人男友鍾成虎相戀18年，原以為分手後還能維持友好關係，未料日前卻爆出鍾成虎和陳綺貞反目成仇、正式決裂！前東家添翼創越也火速發出聲明證實，面對連環指控，陳綺貞要求公開道歉、澄清，否則依法處理。好友五月天阿信也發文表示：「阿信希望大家都好好的。」

鍾成虎日前突然在臉書 公開發文，暗指陳綺貞2019年被拍到與有婦之夫大方相擁熱吻的周刊事件，讓身為老闆的他在極力保護公私領域的狀況下，縱使造成公司業務損失，他們也吞下，接著在臉書上點出陳綺貞整個人性格大變，要求提高唱酬、提高版稅、挑剔公司，甚至半夜發簡訊情緒霸凌 同事、違約私接活動等罪狀，讓他痛心表示：「在周刊事件後，我才驚覺，她已經變了。」並指控「在外是個和善公主，但憤怒與善變的情緒都是我們在承受」。

他也提到「這段時間我一直保持沉默，對外從不口出惡言，但這些行為只要是人都會覺得很困惑，也讓我心寒且飽受精神折磨」。

記者求證經紀公司，前東家回應：「添翼創越與綺貞合作這麼多年，一直把綺貞當成女神呵護，綺貞的個性比較奔放，也因此公司及同仁們一直容忍她的各種小脾氣。」

鍾成虎（右）和陳綺貞正式決裂。（本報資料照片）

「添翼創越」更直接狠拆陳綺貞假面具，指她在「周刊事件後，變得更易怒，而且不相信人。剛開始我們忍耐，但漸漸的她的易怒變成指名封殺特定員工，針對拿薪水的同事情緒霸凌，製造不滿，時而冷漠，忽而痛斥指責，造成幾位同仁極大的工作壓力身心俱疲時，添翼知道即便對方是當年的那個女神，也不允許同事在職場不受保護」，一紙聲明，形同宣告雙方正式決裂。

陳綺貞稍晚終於在社群 貼出委任律師的聲明。提到念在兩人多年情誼從未公開雙方爭議，但因鍾成虎的發言讓她心痛反擊表示，「鍾成虎先生對本人做出多項不實指控，自稱無辜並暗示本人表裡不一，卻絕口不提其與本人契約糾紛之真相，顯然意在破壞本人名譽並製造有利之輿論」，並要求公開道歉、澄清，否則依法處理。