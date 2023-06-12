江蕙封麥8年 為張清芳再開金嗓唱「家後」

張清芳演唱會精采紛呈。（圖：上引娛樂提供）

樂壇「東方不敗」張清芳（Stella）「TimeLESS」小巨蛋演唱會第2天，已封麥的天后江蕙不只送花，人也到場力挺，並睽違8年難得拿起麥克風，在張清芳起鬨下演唱「家後」，獲得全場掌聲，江蕙忍不住泛淚說：「真的謝謝大家，聽到這些掌聲代表大家沒有忘記我，非常感動。」

張清芳曾在江蕙2015年的「祝福」演唱會上，擔任首位女嘉賓，兩人私下交情也深，這次張清芳開唱，江蕙不只到場支持，在張清芳演唱完「月琴」後，更被隆重介紹出場「包廂有我很重要的人，我竟然請得到她，她也竟然答應我」，此時全場歡聲雷動，江蕙不敵張清芳慫恿下，哼唱了幾句「家後」，並說：「以前在『點將』時，我們是同一家唱片公司，跟她交情幾年？算了不要講，講出來我們好老。」張清芳馬上打圓場：「我嫁過，妳又沒嫁，怕什麼？」

江蕙睽違8年，在張清芳演唱會上開麥唱「家後」。（圖：上引娛樂提供）

坐在位子上的江蕙，看著舞台上的張清芳，泛著淚光說：「看妳在台上，曾經的我也在台上，有很多感觸。」接著向張清芳喊話：「妳很勇敢，開四面台我不敢，我心裡想阿芳（張清芳）腿那麼短！」被張清芳回擊：「妳把小巨蛋當我家客廳喔？」江蕙回：「我們聊天方式就是這樣，好啦！妳慢慢唱，妳今天很棒、很漂亮。」結束這段姐妹掏心話。

盧廣仲和劉若英也是演唱會嘉賓。張清芳和劉若英合唱「這些日子以來」，帶動全場跟唱。