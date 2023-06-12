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王力宏不藏了 公開點名21年最重要女人

​​娛樂新聞組／綜合報導​
王力宏演奏極為獨特的新型態樂器Harpejji，展現過人音樂才華。（圖：寬魚國際提供）
王力宏演奏極為獨特的新型態樂器Harpejji，展現過人音樂才華。（圖：寬魚國際提供）

王力宏日前首度唱進泰國曼谷，在國際貿易展覽中心舉辦「ONE Leehom Wang一個王力宏」巡演，驚喜預告「我們台北見」外，由於難忘粉絲的支持，還有一連串的真情告白，氣氛格外感人。

台下粉絲不時喊著「我們都在」相挺，氣氛動人，王力宏拉著小提琴帶來「唯一」等歌曲、彈著Harpejji獻唱兩首新歌「ONE一個」、「想見就能相見」。不同於在拉斯維加斯哽咽失聲，他透露這回沒有上次緊張，整體非常放鬆，主辦方「寬魚國際」執行長邱瓈寬（寬姐）也說：「他這次感覺唱得比較開心！」

王力宏把Harpejji取名為「哈琶吉」，演奏重新編曲的「Can You Feel My World」，在音樂上彷彿把三首歌連成組曲，探討個人的期望與現實的落差。

唱完「Kiss Goodbye」之後，他有感而發分享完成賭城站的心情，「是你們讓快要斷了氣的身體重新有了心跳，是你們讓我有最強大的後盾，是你們可以讓我繼續往前。」言談之間盡是對粉絲的謝意。對於即將到來的台北站，他說平常心看待，「該準備的一定會準備好。」

王力宏預計秋季返回台北開唱。（圖：寬魚國際提供）
王力宏預計秋季返回台北開唱。（圖：寬魚國際提供）

王力宏當晚換了兩套服裝、全力飆唱21首歌，並在台上點名恩人邱瓈寬致謝。寬姐之於王力宏是大貴人，從21年前合作首場個唱到此次回歸歌壇，王力宏號召全場齊喊3次「謝謝寬姐」，並說：「從我人生第一場演唱會的現在，她真的是我的貴人，」此外，王力宏不忘向歌迷致謝：「沒有你們，我這段日子真的不知道怎麼過，今晚我對你們的愛，是非常持久、永恆的。」

王力宏也無預警走進觀眾席，演唱「愛的就是你」、「大城小愛」等歌曲，粉絲立即簇擁而上，讓他一度淹沒於人群中，頻叮嚀大家「不要推擠」。當晚吸引來自全球各地的7500名粉絲朝聖，泰國天后好友Tata Young也沒缺席。

王力宏 泰國 賭城

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