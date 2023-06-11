江蕙封麥8年解印 被張清芳設計淚崩開嗓唱「家後」

張清芳曾是江蕙演唱會嘉賓。(本報資料照片)

台灣樂壇「東方不敗」張清芳（Stella）「TimeLESS」小巨蛋演唱會第2天，已退休 的天后江蕙不只送花，也到現場支持，更暌違封麥8年後難得拿起麥克風，在張清芳的起哄下演唱「家後」4句，獲得全場掌聲，也讓江蕙忍不住泛淚說：「真的謝謝大家，聽到這些掌聲代表大家沒有忘記我，非常感動，謝謝」。

張清芳曾在江蕙2015年的「祝福」演唱會上擔任首位女嘉賓，兩人私下交情也深，這次張清芳開唱，江蕙不只到場支持，在張清芳演唱完「月琴」後更被隆重介紹出場：「包廂有我很重要的人，我竟然請得到她，她也竟然答應我。」

鏡頭一拍到江蕙已拿著麥克風，讓全場歡聲雷動，張清芳開玩笑說：「我要想辦法逼她出來唱。」在一陣推拉後，江蕙哼唱了幾句提到張清芳是她的開心果，「心情不好跟她講，她會開導妳。我們是真的好朋友，我以前在『點將』的時候我們是同一家唱片公司，跟她交情幾年？算了不要講，講出來我們好老！」張清芳虧說：「我嫁過，妳又沒嫁，怕什麼！」後來江蕙又感動說：「說實話叫我出來唱歌，這麼多的掌聲，我有點感動。」