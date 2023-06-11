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遭親姊背叛 范怡文2億身家一夕歸零

記者梅衍儂╱綜合報導
34--范怡文一夕間從億萬CEO變成鉅額欠款的債務人。(記者王聰賢／攝影)
34--范怡文一夕間從億萬CEO變成鉅額欠款的債務人。(記者王聰賢／攝影)

在80年代和張清芳對唱「這些日子以來」成名的歌手范怡文，24歲那年轉戰服飾業淡出演藝圈，她的品牌在兩岸市場有聲有色，遠至新疆都設有分店，資本額超過台幣2億(約645萬美元)；不過公司最巔峰之際，她遭親姊背叛，一夕之間從億萬CEO變成鉅額欠款的債務人，范怡文坦言當時全靠朋友接濟，這些年來則靠變賣珠寶維持生活。

年近60歲的范怡文，身材保持得相當好，洪亮嗓音仍有女強人架勢，回憶37年前和張清芳對唱，她笑說：「我們當時在錄音間分開配唱，根本不知道是要對唱，第一次合作就是直接上台演出。」

范怡文和張清芳都是處女座，范怡文還清楚記得兩人的生日差三天，「我們從來沒有意見不合」，不過她後來轉戰服飾界，和張清芳漸漸斷了聯絡，上一回見面是12年前方芳芳的50歲生日宴上。

范怡文1988年踏入服飾品牌，隔年進軍大陸市場，幾乎天天出差，跑遍歐美、中國大陸，事業風生水起，卻被親姊掏空公司，雙方對簿公堂，雖然范怡文最後勝訴，但她也無心再經營。

她解散成立了20年的公司，用1年善後，付完員工資遣費和貨款，負債累累身上剩下不到人民幣100元(約14美元)，吃住都靠朋友接濟。

近幾年，她回歸歌壇，靠零星演出、變賣珠寶維持生活，身邊只留了兩個愛馬仕包，算是留個念想。兒女都在國外生活，如今她孑然一身，完全不渴望愛情，「感情好麻煩，現在有人對我示好，我都明講『我不喜歡跟人打交道』」。

新疆 CEO

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