震撼 林志玲不回演藝圈了：請記得黑髮的我

林志玲表示現今已不戀棧鎂光燈，接下來會以慈善活動為主。(本報資料照片)

台灣第一名模林志玲 2019年嫁給日本男星AKIRA，去年初喜迎一子，重心轉到家庭及慈善活動，近期接受蔡康永節目「眾聲 The Echo of Life」專訪表示，現今已不戀棧鎂光燈，「我希望大家還是記得黑髮的我，很有溫暖度、帶著微笑的我」，之後會以慈善活動為主。

林志玲提到對當媽媽的生活已經相當習慣，並說兒子現在已經可以睡過夜，個性外向、充滿好奇心，林志玲認為自己是與兒子一起從頭開始學習，也用孩子的觀點看世界。

蔡康永問林志玲：「如果孩子大到一個歲數，不再需要你的時候，會考 慮回到演藝圈工作嗎？」林志玲堅定搖頭，當孩子大到一個程度不需要她了，「你想會是幾歲？然後我現在幾歲？你去加一加，就知道這個答案了」。

蔡康永以為最多就是15年，但她說：「我希望永遠是大家心中的志玲姐姐，我希望以後我白髮，大家還是記得黑髮的我，和有溫暖度、帶著微笑的我。」覺得自己頂多往其他領域發展，屆時若還需要與社會接軌，她會考慮例如慈善領域。

蔡康永繼續追問：「所以妳將來是打算不露面嗎？」林志玲認為視情況而定，慈善相關可以考慮，「如果是要『比較美麗』這件事情，應該就不會」，她也解釋：「因為不需要再把自己放在平台上，讓大家來做比較。」

至於為何不願回到演藝圈演戲、拍電影 ，林志玲提到自己現在已經48歲，「體力騙不了人」，每天光是陪孩子探索世界，體力上就有明顯的耗損，現在這樣子就已經很好。