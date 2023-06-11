我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又有美國公民在俄被捕 前傘兵遭莫斯科法院拘留

舊金山米慎區大規模槍擊案 9人受傷 已鎖定1嫌

震撼 林志玲不回演藝圈了：請記得黑髮的我

記者陳建嘉╱綜合報導
林志玲表示現今已不戀棧鎂光燈，接下來會以慈善活動為主。(本報資料照片)
林志玲表示現今已不戀棧鎂光燈，接下來會以慈善活動為主。(本報資料照片)

台灣第一名模林志玲2019年嫁給日本男星AKIRA，去年初喜迎一子，重心轉到家庭及慈善活動，近期接受蔡康永節目「眾聲 The Echo of Life」專訪表示，現今已不戀棧鎂光燈，「我希望大家還是記得黑髮的我，很有溫暖度、帶著微笑的我」，之後會以慈善活動為主。

林志玲提到對當媽媽的生活已經相當習慣，並說兒子現在已經可以睡過夜，個性外向、充滿好奇心，林志玲認為自己是與兒子一起從頭開始學習，也用孩子的觀點看世界。

蔡康永問林志玲：「如果孩子大到一個歲數，不再需要你的時候，會考慮回到演藝圈工作嗎？」林志玲堅定搖頭，當孩子大到一個程度不需要她了，「你想會是幾歲？然後我現在幾歲？你去加一加，就知道這個答案了」。

蔡康永以為最多就是15年，但她說：「我希望永遠是大家心中的志玲姐姐，我希望以後我白髮，大家還是記得黑髮的我，和有溫暖度、帶著微笑的我。」覺得自己頂多往其他領域發展，屆時若還需要與社會接軌，她會考慮例如慈善領域。

蔡康永繼續追問：「所以妳將來是打算不露面嗎？」林志玲認為視情況而定，慈善相關可以考慮，「如果是要『比較美麗』這件事情，應該就不會」，她也解釋：「因為不需要再把自己放在平台上，讓大家來做比較。」

至於為何不願回到演藝圈演戲、拍電影，林志玲提到自己現在已經48歲，「體力騙不了人」，每天光是陪孩子探索世界，體力上就有明顯的耗損，現在這樣子就已經很好。

林志玲 會考 電影

上一則

上海電影節紅毯亮點 周冬雨好暖心 倪妮好性感

下一則

王力宏回憶賭城復出 謝歌迷讓他「斷了氣的身體重新有了心跳」

延伸閱讀

林志玲宣布「不回演藝圈」兒子大了也不復出：讓大家記得黑髮的我

林志玲宣布「不回演藝圈」兒子大了也不復出：讓大家記得黑髮的我
小孩哭鬧不挫敗 林志玲當媽很有心得

小孩哭鬧不挫敗 林志玲當媽很有心得
小孩哭鬧不挫敗 林志玲曝當媽與「小寶貝」互動曝光

小孩哭鬧不挫敗 林志玲曝當媽與「小寶貝」互動曝光
「媽媽不認得我了」林志玲淚崩談私事 深夜發文吐心聲

「媽媽不認得我了」林志玲淚崩談私事 深夜發文吐心聲

熱門新聞

阿湯哥與兩位替身的合照引發熱議，大家都在猜哪個才是真的他。(取材自推特)

阿湯哥與「替身」合照被瘋傳 網友傻傻分不清

2023-06-08 22:33
李現身穿白色T恤搭配黑色短褲去看五月天演唱會。(取材自微博)

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

2023-06-04 08:00
迪麗熱巴（左）和祝緒丹（右）私交不錯，曾一起到迪士尼樂園遊玩。（取材自微博）

神仙友誼…祝緒丹為迪麗熱巴慶生直呼：我最愛的女人

2023-06-02 23:20
29歲女友懷孕8個月，82歲的奧斯卡影帝艾爾帕西諾(左)將迎來第4子。(取材自微博)

83歲艾爾帕西諾不相信自己能當爸 傳要求小女友產前驗DNA

2023-06-03 21:07
王力宏(左)跟李靚蕾徹底撕破臉。圖／摘自微博

李靚蕾無預警出手了…王力宏瘦到像竹竿模樣曝光

2023-06-06 18:31
傑森摩莫亞在「玩命關頭X」扮演的反派很搶戲。圖／摘自IG

馮迪索才擺平巨石強森 又惹怒水行俠

2023-06-02 17:12

超人氣

更多 >
嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體