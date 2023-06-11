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張清芳攻蛋 拉17歲兒合唱

記者梅衍儂╱綜合報導
張清芳在台北小巨蛋開唱，兒子Nathan(右)成嘉賓，母子溫馨合唱「這世界」。(圖：上引娛樂提供)
張清芳在台北小巨蛋開唱，兒子Nathan(右)成嘉賓，母子溫馨合唱「這世界」。(圖：上引娛樂提供)

台灣歌手張清芳一連兩天在台北小巨蛋登場，從「天天年輕」的牙膏廣告，一路到喜餅影片的「出嫁」、軟片廣告的「串起每一刻」，在小巨蛋響起的各種片段，在滿場1萬2500名觀眾的心中一幕幕重現。

她一連唱完7首歌才向觀眾打招呼，表示當初要開四面台，沒想到開票那天根本都沒開記者會宣傳，9分鐘就全部賣光：「這個真的把我嚇到了。」唱「你喜歡我的歌嗎」和「你喜歡現在的我嗎」兩曲時，她說「這是我將近40年來的心聲」。

嘉賓Ella一現身，現場驚呼不斷，張清芳說：「很多年前就一直很想邀請Ella，今天終於等到她了。」兩人則合唱經典的「這些日子以來」，Ella的低聲，剛好補上當年對唱的范怡文，並帶動現場一起大合唱。

這場演唱會對張清芳來說充滿意義，其一便是希望獻給即將上大學的17歲兒子Nathan，她也安排母子合唱「這世界」，不僅是難得的溫馨同框，也是Nathan在舞台上的歌唱初登場。

曲畢，張清芳先是笑問Nathan：「會緊張嗎？」沒想到Nathan反問：「你第一次有嗎？」之後才承認自己有「一點點緊張」，張清芳笑說：「雖然身高跟我差很多，這真的是我親生的沒錯，也請各位台下的哥哥姐姐們給他一個大大的掌聲。」

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